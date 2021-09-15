Власти Москвы начали сбор биометрических данных в спортивных школах
Спортшколы Москвы отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию «Родители Москвы».
Издание ознакомилось с перепиской организации «Родители Москвы», которая велась с департаментом спорта Москвы, Мосгордумой и прокуратурой. В письмах, направленных летом, говорится, что при зачислении в спортшколы родителей обязывают подписать согласие на сбор и обработку персональных данных детей, а также их фото- и видеосъемку. Если родители откажутся подписать согласие, школа может отказать в зачислении ребенка, утверждается в обращении.
Отвечая на это обращение, в котором активисты просили вмешаться в процесс зачисления детей, в департаменте спорта Москвы заявили, что «согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по спортивной подготовке. Это предусмотрено ч. 4 ст. 421 ГК РФ».
Как пояснила координатор юридической службы движения «Родители Москвы» Вера Трошина, с необходимостью предоставить персональные данные детей родители сталкиваются уже на этапе записи их в детский сад и школу. По словам Трошиной, родителям сообщили, что с уже 1 сентября все камеры в спортшколах будут подключены к системе распознавания лиц или датчикам движения.
Как отмечает издание, сейчас камеры устанавливаются во всех московских школах. По данным портала госзакупок, в конце августа департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на установку более 13 000 видеокамер в столичных школах на 2,8 млрд руб. Для повышения безопасности учащихся ДИТ планировал к 2022 г. подключить камеры в школах к системам распознавания лиц, добавляет издание.
При этом вице-мэр Анастасия Ракова подчеркивала, что никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять не планируется. «В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты», — отмечала она.