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Власти Москвы начали сбор биометрических данных в спортивных школах

Ведомости

Спортшколы Москвы отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию «Родители Москвы».

Издание ознакомилось с перепиской организации «Родители Москвы», которая велась с департаментом спорта Москвы, Мосгордумой и прокуратурой. В письмах, направленных летом, говорится, что при зачислении в спортшколы родителей обязывают подписать согласие на сбор и обработку персональных данных детей, а также их фото- и видеосъемку. Если родители откажутся подписать согласие, школа может отказать в зачислении ребенка, утверждается в обращении.

Отвечая на это обращение, в котором активисты просили вмешаться в процесс зачисления детей, в департаменте спорта Москвы заявили, что «согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по спортивной подготовке. Это предусмотрено ч. 4 ст. 421 ГК РФ».

Как пояснила координатор юридической службы движения «Родители Москвы» Вера Трошина, с необходимостью предоставить персональные данные детей родители сталкиваются уже на этапе записи их в детский сад и школу. По словам Трошиной, родителям сообщили, что с уже 1 сентября все камеры в спортшколах будут подключены к системе распознавания лиц или датчикам движения.

Как отмечает издание, сейчас камеры устанавливаются во всех московских школах. По данным портала госзакупок, в конце августа департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на установку более 13 000 видеокамер в столичных школах на 2,8 млрд руб. Для повышения безопасности учащихся ДИТ планировал к 2022 г. подключить камеры в школах к системам распознавания лиц, добавляет издание.

При этом вице-мэр Анастасия Ракова подчеркивала, что никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять не планируется. «В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты», — отмечала она.

Ранее по теме: Власти Москвы планируют внедрить в школах систему распознавания лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных