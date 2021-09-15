Власти Москвы начали сбор биометрических данных в спортивных школах

Издание ознакомилось с перепиской организации «Родители Москвы», которая велась с департаментом спорта Москвы, Мосгордумой и прокуратурой. В письмах, направленных летом, говорится, что при зачислении в спортшколы родителей обязывают подписать согласие на сбор и обработку персональных данных детей, а также их фото- и видеосъемку. Если родители откажутся подписать согласие, школа может отказать в зачислении ребенка, утверждается в обращении.