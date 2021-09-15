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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Ведомости

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, жалобы поступают преимущественно от пользователей из России, следует из данных портала Downdetector.

К 15:07 мск о трудностях сообщили более 450 человек. У 52% из них перестало работать приложение Telegram, 36% заявили о неполадках с подключением сервера, а у 13% не отправляются сообщения.

По данным Downdetector, наибольшее проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Кроме того, о трудностях сообщили пользователи из Белоруссии, Узбекистана и стран Европы.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел неделю назад — 8 сентября. Тогда трудности с использованием мессенджера наблюдались преимущественно у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных