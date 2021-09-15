Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, жалобы поступают преимущественно от пользователей из России, следует из данных портала Downdetector.
К 15:07 мск о трудностях сообщили более 450 человек. У 52% из них перестало работать приложение Telegram, 36% заявили о неполадках с подключением сервера, а у 13% не отправляются сообщения.
По данным Downdetector, наибольшее проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Кроме того, о трудностях сообщили пользователи из Белоруссии, Узбекистана и стран Европы.
Предыдущий сбой в работе Telegram произошел неделю назад — 8 сентября. Тогда трудности с использованием мессенджера наблюдались преимущественно у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.