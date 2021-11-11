Twitter выделил криптовалюты и блокчейн в отдельное подразделение
Twitter создал отдельное подразделение для работы с криптовалютами и блокчейном. Новую команду возглавила блокчейн-инженер Тесс Ринеарсон, которая ранее работала с проектами Chain, Tendermint Core, Interchain Foundation и Cosmos.
Ринеарсон объявила, что специалисты под ее началом будут изучать возможности поддержки компанией возросшего интереса авторов контента к децентрализованными приложениям, а также будут тесно сотрудничать со спонсируемой Twitter инициативой bluesky по созданию стандарта децентрализованной соцсети.
В сентябре Twitter разрешил пользователям платформы отправлять пожертвования авторам в биткойнах. Кроме того, в планах компании — добавить функцию подключения криптовалютного кошелька к учетной записи для импорта NFT, чтобы использовать их в качестве изображения профиля. Как пишет TechCrunch, новое подразделение рассмотрит возможность введения платежей в криптовалюте за доступ к платным аудиочатам (Ticketed Spaces), функционал которых напоминает соцсеть Clubhouse.
Twitter — не единственная крупная социальная сеть, которая делает ставку на криптовалюты. Глава и основатель платформы Джек Дорси, которому также принадлежит сервис по обработке электронных платежей Square, в июле рассказал, что в последнем появится собственный криптокошелек. Финтах-компания также может создать систему майнинга биткойнов с открытым исходным кодом. По его словам, дальнейшая децентрализация сети будет иметь решающее значение для безопасного проведения транзакций.
На этой неделе основатель мессенджера Discord Джейсон Ситрон намекнул на интеграцию с Ethereum через криптокошельки, такие как MetaMask и WalletConnect. Еще один популярный агрегатор контента Reddit начал нанимать сотрудников для проектирования, создания и обслуживания создания серверных сервисов для крупномасштабной торговой платформы NFT.