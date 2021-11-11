Twitter выделил криптовалюты и блокчейн в отдельное подразделение

Twitter — не единственная крупная социальная сеть, которая делает ставку на криптовалюты. Глава и основатель платформы Джек Дорси, которому также принадлежит сервис по обработке электронных платежей Square, в июле рассказал, что в последнем появится собственный криптокошелек. Финтах-компания также может создать систему майнинга биткойнов с открытым исходным кодом. По его словам, дальнейшая децентрализация сети будет иметь решающее значение для безопасного проведения транзакций.