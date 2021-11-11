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Twitter выделил криптовалюты и блокчейн в отдельное подразделение

Ведомости

Twitter создал отдельное подразделение для работы с криптовалютами и блокчейном. Новую команду возглавила блокчейн-инженер Тесс Ринеарсон, которая ранее работала с проектами Chain, Tendermint Core, Interchain Foundation и Cosmos.

Ринеарсон объявила, что специалисты под ее началом будут изучать возможности поддержки компанией возросшего интереса авторов контента к децентрализованными приложениям, а также будут тесно сотрудничать со спонсируемой Twitter инициативой bluesky по созданию стандарта децентрализованной соцсети.

В сентябре Twitter разрешил пользователям платформы отправлять пожертвования авторам в биткойнах. Кроме того, в планах компании — добавить функцию подключения криптовалютного кошелька к учетной записи для импорта NFT, чтобы использовать их в качестве изображения профиля. Как пишет TechCrunch, новое подразделение рассмотрит возможность введения платежей в криптовалюте за доступ к платным аудиочатам (Ticketed Spaces), функционал которых напоминает соцсеть Clubhouse.

Twitter — не единственная крупная социальная сеть, которая делает ставку на криптовалюты. Глава и основатель платформы Джек Дорси, которому также принадлежит сервис по обработке электронных платежей Square, в июле рассказал, что в последнем появится собственный криптокошелек. Финтах-компания также может создать систему майнинга биткойнов с открытым исходным кодом. По его словам, дальнейшая децентрализация сети будет иметь решающее значение для безопасного проведения транзакций.

На этой неделе основатель мессенджера Discord Джейсон Ситрон намекнул на интеграцию с Ethereum через криптокошельки, такие как MetaMask и WalletConnect. Еще один популярный агрегатор контента Reddit начал нанимать сотрудников для проектирования, создания и обслуживания создания серверных сервисов для крупномасштабной торговой платформы NFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных