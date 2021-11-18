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МГУ разрабатывает школьный учебник с дополненной реальностью

Ведомости

Специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывают учебник для школы с использованием технологии виртуальной реальности, сообщил ректор университета академик Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики. Трансляция заседания съезда велась на его сайте.

По словам Садовничего, использование технологии виртуальной и дополненной реальности позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели, а это особенно важно, например, в преподавании школьной стереометрии. «Такие программные продукты уже разрабатываются, в том числе и у нас, в Московском университете», — заявил ректор. Он пояснил, что школьники сейчас не любят читать бумажные пособия, поэтому учебники нужно адаптировать к цифровой среде. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на сайт госзакупок, что Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) планирует закупить образовательный контент для школьников, в том числе подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симуляторы на 800 млн руб. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.

Ранее по теме: Институт Минпросвещения закупит подкасты и квесты для школьников на ₽800 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных