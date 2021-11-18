МГУ разрабатывает школьный учебник с дополненной реальностью
Специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывают учебник для школы с использованием технологии виртуальной реальности, сообщил ректор университета академик Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики. Трансляция заседания съезда велась на его сайте.
По словам Садовничего, использование технологии виртуальной и дополненной реальности позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели, а это особенно важно, например, в преподавании школьной стереометрии. «Такие программные продукты уже разрабатываются, в том числе и у нас, в Московском университете», — заявил ректор. Он пояснил, что школьники сейчас не любят читать бумажные пособия, поэтому учебники нужно адаптировать к цифровой среде.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на сайт госзакупок, что Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) планирует закупить образовательный контент для школьников, в том числе подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симуляторы на 800 млн руб. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.