МГУ разрабатывает школьный учебник с дополненной реальностью

По словам Садовничего, использование технологии виртуальной и дополненной реальности позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели, а это особенно важно, например, в преподавании школьной стереометрии. «Такие программные продукты уже разрабатываются, в том числе и у нас, в Московском университете», — заявил ректор. Он пояснил, что школьники сейчас не любят читать бумажные пособия, поэтому учебники нужно адаптировать к цифровой среде.