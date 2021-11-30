Структура «Ростеха» разработает программу для предсказания массовых беспорядков

ООО «Национальный центр информатизации» (структура «Ростеха») к 2022 г. разработает специальное программное обеспечение (СПО) для предсказания митингов и беспорядков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Работа идет в рамках проекта МЧС «Безопасный город», а воспользоваться СПО смогут власти на муниципальном и региональном уровнях.