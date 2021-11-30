Структура «Ростеха» разработает программу для предсказания массовых беспорядков
ООО «Национальный центр информатизации» (структура «Ростеха») к 2022 г. разработает специальное программное обеспечение (СПО) для предсказания митингов и беспорядков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Работа идет в рамках проекта МЧС «Безопасный город», а воспользоваться СПО смогут власти на муниципальном и региональном уровнях.
Руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил изданию, что СПО должно будет прогнозировать массовые беспорядки и их развитие в краткосрочной перспективе.
В основе прогнозирования будут методы машинного обучения. В пресс-службе МЧС также подтвердили разработку СПО. Проект методики прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки» направили на согласование в заинтересованные ведомства и органы власти.
В документе даны определения понятиям «митинг», «политический конфликт», «протестный потенциал», «религиозный конфликт», «антиполицейские проявления» и т.д. Система должна прогнозировать такие события с помощью многофакторного мультивариантного анализа вероятностей возникновения беспорядков и несанкционированных акций.
Для анализа будут использоваться публикации в СМИ, посты в соцсетях, данные систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта. Если беспорядки уже начались, система должна будет проанализировать число участников, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество полицейских и т.д.