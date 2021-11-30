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Структура «Ростеха» разработает программу для предсказания массовых беспорядков

Ведомости

ООО «Национальный центр информатизации» (структура «Ростеха») к 2022 г. разработает специальное программное обеспечение (СПО) для предсказания митингов и беспорядков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Работа идет в рамках проекта МЧС «Безопасный город», а воспользоваться СПО смогут власти на муниципальном и региональном уровнях. 

Руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил изданию, что СПО должно будет прогнозировать массовые беспорядки и их развитие в краткосрочной перспективе.

В основе прогнозирования будут методы машинного обучения. В пресс-службе МЧС также подтвердили разработку СПО. Проект методики прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки» направили на согласование в заинтересованные ведомства и органы власти. 

В документе даны определения понятиям «митинг», «политический конфликт», «протестный потенциал», «религиозный конфликт», «антиполицейские проявления» и т.д. Система должна прогнозировать такие события с помощью многофакторного мультивариантного анализа вероятностей возникновения беспорядков и несанкционированных акций.

Для анализа будут использоваться публикации в СМИ, посты в соцсетях, данные систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта. Если беспорядки уже начались, система должна будет проанализировать число участников, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество полицейских и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных