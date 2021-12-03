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Роскомнадзор разблокировал сайт Etsy после удаления запрещенной информации

Ведомости

Роскомнадзор разблокировал сайт торговой площадки Etsy.com, на которой продаются вещи ручной работы, после удаления запрещенной информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена», — рассказали в Роскомнадзоре.

В пресс-службе отметили, что с момента вынесения решения суда Роскомнадзор направил владельцу ресурса восемь уведомлений о необходимости удалить запрещенную информацию. Владелец ресурса не выполнил требование в установленный срок, поэтому 1 декабря ссылку на противоправный контент внесли в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу ограничили.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что суд Тамбова постановил заблокировать сайт по иску межрайонного прокурора. По его данным, на странице «gucci replica» на сайте Etsy была опубликована информация о продаже аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой по России, однако не было информации о соглашениях с правообладателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных