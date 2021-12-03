Роскомнадзор разблокировал сайт Etsy после удаления запрещенной информации

Ранее «РИА Новости» сообщили, что суд Тамбова постановил заблокировать сайт по иску межрайонного прокурора. По его данным, на странице «gucci replica» на сайте Etsy была опубликована информация о продаже аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой по России, однако не было информации о соглашениях с правообладателями.