Роскомнадзор разблокировал сайт Etsy после удаления запрещенной информации
Роскомнадзор разблокировал сайт торговой площадки Etsy.com, на которой продаются вещи ручной работы, после удаления запрещенной информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена», — рассказали в Роскомнадзоре.
В пресс-службе отметили, что с момента вынесения решения суда Роскомнадзор направил владельцу ресурса восемь уведомлений о необходимости удалить запрещенную информацию. Владелец ресурса не выполнил требование в установленный срок, поэтому 1 декабря ссылку на противоправный контент внесли в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу ограничили.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что суд Тамбова постановил заблокировать сайт по иску межрайонного прокурора. По его данным, на странице «gucci replica» на сайте Etsy была опубликована информация о продаже аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой по России, однако не было информации о соглашениях с правообладателями.