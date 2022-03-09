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Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok (принадлежит китайской Bytedance) снять ограничения на ролик с видеообращением президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России В. Путина, а также объяснить причины их введения», — отмечается в заявлении. 

По данным Роскомнадзора, TikTok ограничил доступ к аудиодорожке обращения для иностранных пользователей. По мнению ведомства, действия руководства соцсети «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

7 марта TikTok заявила, что приостанавливает загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства в области регулирования информационного пространства.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — говорилось в заявлении пресс-службы.  

Госдума 4 марта единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия. Позднее сферу действия закона предложили распространить на Росгвардию и другие организации, задействованные в специальной военной операции на Украине.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к Facebook (владелец — Meta Inc.) и Twitter на территории России.

Ранее по теме: Путин назвал условия приостановки военной операции на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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