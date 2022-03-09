Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина
Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok (принадлежит китайской Bytedance) снять ограничения на ролик с видеообращением президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России В. Путина, а также объяснить причины их введения», — отмечается в заявлении.
По данным Роскомнадзора, TikTok ограничил доступ к аудиодорожке обращения для иностранных пользователей. По мнению ведомства, действия руководства соцсети «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
7 марта TikTok заявила, что приостанавливает загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства в области регулирования информационного пространства.
«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — говорилось в заявлении пресс-службы.
Госдума 4 марта единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия. Позднее сферу действия закона предложили распространить на Росгвардию и другие организации, задействованные в специальной военной операции на Украине.
Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к Facebook (владелец — Meta Inc.) и Twitter на территории России.