Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина

Госдума 4 марта единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия. Позднее сферу действия закона предложили распространить на Росгвардию и другие организации, задействованные в специальной военной операции на Украине.