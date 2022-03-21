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Суд отказался прекратить дело о признании Meta экстремистской организацией

Ведомости

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство защиты Meta о прекращении дела по признанию компании экстремистской организацией, передает «Интерфакс» из зала суда. Защита заявляла, что суд не располагает компетенцией на рассмотрение данного дела, поскольку Meta является иностранной компанией.

«Ходатайство защиты об отложении заседания — удовлетворению не подлежит», — заявила судья Ольга Солопова. Помимо этого суд отклонил ходатайство защиты о продлении времени для ознакомления с материалами дела.

21 марта Тверской суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании Meta (входит Facebook, Instagram, Whats app) экстремистской организацией. Такое решение было принято после того, как пресс-секретарь владельца Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.

Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в России ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ.

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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