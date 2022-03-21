Роскомнадзор выявил в Instagram более 6000 фейков о спецоперации на Украине
Роскомнадзор обнаружил в Instagram более 6400 фейковых записей и призывов к участию в несогласованных акциях в связи со спецоперацией России на Украине, следует из материалов дела о запрете работы компании Meta Platforms в России, которые зачитали в суде 21 марта.
«Роскомнадзором было установлено более 4600 фейков о действиях российских Вооруженных сил на территории Украины в рамках специальной операции и более 1800 призывов к участию в несогласованных акциях», — говорится в материалах дела (цитата по ТАСС).
Ранее в ходе заседания суда прокурор заявил, что физических и юридических лиц, которые продолжат пользоваться Facebook и Instagram, не будут привлекать к ответственности за экстремизм.
21 марта Тверской суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsАpp) экстремистской организацией. Такое решение было принято после того, как пресс-секретарь владельца Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.
Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в России ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ.