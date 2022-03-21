Роскомнадзор выявил в Instagram более 6000 фейков о спецоперации на Украине

21 марта Тверской суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsАpp) экстремистской организацией. Такое решение было принято после того, как пресс-секретарь владельца Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.