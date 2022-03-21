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Роскомнадзор выявил в Instagram более 6000 фейков о спецоперации на Украине

Ведомости

Роскомнадзор обнаружил в Instagram более 6400 фейковых записей и призывов к участию в несогласованных акциях в связи со спецоперацией России на Украине, следует из материалов дела о запрете работы компании Meta Platforms в России, которые зачитали в суде 21 марта.

«Роскомнадзором было установлено более 4600 фейков о действиях российских Вооруженных сил на территории Украины в рамках специальной операции и более 1800 призывов к участию в несогласованных акциях», — говорится в материалах дела (цитата по ТАСС).

Ранее в ходе заседания суда прокурор заявил, что физических и юридических лиц, которые продолжат пользоваться Facebook и Instagram, не будут привлекать к ответственности за экстремизм.

21 марта Тверской суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsАpp) экстремистской организацией. Такое решение было принято после того, как пресс-секретарь владельца Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.

Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в России ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ.

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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