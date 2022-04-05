Глава Минцифры Шадаев рассказал о пользе отмены безлимитных тарифов связи

Ведомство, по его словам, вынуждено «выбирать меньшее из зол». «Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает», — сказал он, подчеркнув, что ведомство считает правильным гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества с возможным пересмотром архивных безлимитных тарифов.