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Глава Минцифры Шадаев рассказал о пользе отмены безлимитных тарифов связи

Ведомости

Отказ операторов от безлимитных тарифов связи позволит не снижать скорость доступа в условиях отсутствия поставок оборудования, заявил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев. Его слова передает агентство ТАСС.

По его словам, из-за отсутствия подтверждения возможность поставок оборудования от крупных производителей операторы вынуждены искать новые возможности приобретения или производства этого оборудования в России. «Очевидно, что у нас возникает лаг по времени, когда мы считаем, что можно отбалансировать безлимитные тарифы в пользу неснижения общей скорости доступа», — объяснил Шадаев.

Ведомство, по его словам, вынуждено «выбирать меньшее из зол». «Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает», — сказал он, подчеркнув, что ведомство считает правильным гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества с возможным пересмотром архивных безлимитных тарифов.

В ноябре прошлого года операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. В компаниях тогда заявили, что для действующих клиентов с безлимитным интернетом ничего не изменится, если они сами не поменяют тариф.

Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В частности, заявляют участники рынка, в нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля — августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных