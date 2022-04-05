Глава Минцифры Шадаев рассказал о пользе отмены безлимитных тарифов связи
Отказ операторов от безлимитных тарифов связи позволит не снижать скорость доступа в условиях отсутствия поставок оборудования, заявил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев. Его слова передает агентство ТАСС.
По его словам, из-за отсутствия подтверждения возможность поставок оборудования от крупных производителей операторы вынуждены искать новые возможности приобретения или производства этого оборудования в России. «Очевидно, что у нас возникает лаг по времени, когда мы считаем, что можно отбалансировать безлимитные тарифы в пользу неснижения общей скорости доступа», — объяснил Шадаев.
Ведомство, по его словам, вынуждено «выбирать меньшее из зол». «Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает», — сказал он, подчеркнув, что ведомство считает правильным гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества с возможным пересмотром архивных безлимитных тарифов.
В ноябре прошлого года операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. В компаниях тогда заявили, что для действующих клиентов с безлимитным интернетом ничего не изменится, если они сами не поменяют тариф.
Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В частности, заявляют участники рынка, в нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля — августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети.