«Яндекс» выложил в открытый доступ нейросеть для генерации текстов

Компания «Яндекс» открыла публичный доступ к нейросети YaLM 100B, которая генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. На сегодняшний день это самая большая GPT-подобная модель, доступная для пользователей со всего мира, заявили в пресс-службе компании. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.