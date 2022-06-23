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«Яндекс» выложил в открытый доступ нейросеть для генерации текстов

Ведомости

Компания «Яндекс» открыла публичный доступ к нейросети YaLM 100B, которая генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. На сегодняшний день это самая большая GPT-подобная модель, доступная для пользователей со всего мира, заявили в пресс-службе компании. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.

Нейросеть содержит 100 млрд параметров. С помощью нее можно выполнять большое количество задач, связанных с обработкой языка, и созданием текстов. К примеру, создавать идеи для рекламы, описания товаров и даже писать стихи.

Обучение модели проходило на суперкомпьютерах Яндекса. В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых ресурсов на английском и русском языках. Сама компания использует неиросеть более чем в 20 проектах. Например, в быстрых ответах в «Поиске», голосовом помощнике «Алисе», для ответов в службе поддержки, рекламных объявлений и описания сайтов в сниппетах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных