«Яндекс» выложил в открытый доступ нейросеть для генерации текстов
Компания «Яндекс» открыла публичный доступ к нейросети YaLM 100B, которая генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. На сегодняшний день это самая большая GPT-подобная модель, доступная для пользователей со всего мира, заявили в пресс-службе компании. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.
Нейросеть содержит 100 млрд параметров. С помощью нее можно выполнять большое количество задач, связанных с обработкой языка, и созданием текстов. К примеру, создавать идеи для рекламы, описания товаров и даже писать стихи.
Обучение модели проходило на суперкомпьютерах Яндекса. В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых ресурсов на английском и русском языках. Сама компания использует неиросеть более чем в 20 проектах. Например, в быстрых ответах в «Поиске», голосовом помощнике «Алисе», для ответов в службе поддержки, рекламных объявлений и описания сайтов в сниппетах