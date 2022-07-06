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«Коммерсантъ» узнал об отказе телеком-операторам в финансовой помощи

Ведомости

Правительство отказалось от дополнительных мер поддержки телеком-операторам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в трех крупных операторах связи. 

В частности, не получилось согласовать льготную ставку налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 г.; мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

По словам источников, в Минцифры оценили финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и сделали вывод, что отрасль не сильно пострадала от санкций. В ведомстве газете не предоставили комментарий.

В числе принятых мер поддержки, которые Минцифры подготовило в марте, остались мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15% по «закону Яровой» и приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE. Также в пакете мер поддержки сохранились разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах и индексация тарифов на уровне инфляции. 

Как отметили в Tele2, уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. В компании считают, что министерство не отказалось от нового пакета мер окончательно, но они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки. В «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев. В «МегаФоне» за запрос «Коммерсанта» не ответили.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын отметил, что телеком-отрасль оказалась устойчивее других: операторы диверсифицировали состав поставщиков оборудования и запаслись оборудованием для ремонта сетей. Он добавил, что компании выплатили дивиденды, что помогло удержать капитализацию и сохранить условия кредитования. К примеру, компания МТС впервые за пять лет обошла «Яндекс» по капитализации. Аналитик отметил, что операторы могут столкнуться с проблемами, когда у них закончатся запасы оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных