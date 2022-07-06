«Коммерсантъ» узнал об отказе телеком-операторам в финансовой помощи

Как отметили в Tele2, уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. В компании считают, что министерство не отказалось от нового пакета мер окончательно, но они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки. В «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев. В «МегаФоне» за запрос «Коммерсанта» не ответили.