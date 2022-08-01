Минцифры предложило ввести допуск на режимные предприятия по биометрии

В Минцифры изданию пояснили, что в разработке законопроекта участвуют разные ведомства, а процедуры по согласованию и принятию документа планируется начать осенью. В министерстве добавили, что организация прохода на режимные объекты по биометрии будет добровольной, и если предприятие не готово к этому, то может использовать карты и пропуска. В «Ростелекоме» и Сбербанке отказались от комментариев.