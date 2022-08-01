Минцифры предложило ввести допуск на режимные предприятия по биометрии
Минцифры разработало законопроект, в котором предлагается обязать проходить по биометрии на режимные объекты. Например, на промышленные, оборонные, атомные, ядерные, оружейные, химические предприятия и т. д., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Биометрия будет содержаться в государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС).
Издание отметило, что ЕБС с начала работы в 2019 г. по начало 2022 г. собрала 236 400 образцов биометрии, а коммерческие банки собрали в собственные базы 40-50 млн уникальных слепков. Банки должны передать их в ЕБС, однако соответствуют критериям ЕБС только около 10% данных.
В Минцифры изданию пояснили, что в разработке законопроекта участвуют разные ведомства, а процедуры по согласованию и принятию документа планируется начать осенью. В министерстве добавили, что организация прохода на режимные объекты по биометрии будет добровольной, и если предприятие не готово к этому, то может использовать карты и пропуска. В «Ростелекоме» и Сбербанке отказались от комментариев.
Собеседник издания на рынке биометрии отметил, что в нынешней формулировке документ запрещает использовать локальные системы доступа, однако для режимных объектов безопаснее не передавать данные сотрудников за пределы организации. По мнению другого источника среди разработчиков биометрических сервисов, цель законопроекта — любой ценой наполнить ЕБС, «но неясно, для чего».
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