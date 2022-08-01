«Коммерсантъ»: хакерские атаки на игровые площадки в России участились втрое

Согласно отчету, за первое полугодие российские игровые ресурсы подвергались атакам в три раза чаще, чем за весь 2021 г. В 2022-м на этот сегмент приходилось 9% от общего числа хакерских нападений. Также отмечается, что в январе - июне ресурсы были атакованы 6200 раз, а за аналогичный период прошлого года — всего 1900 раз.