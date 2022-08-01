«Коммерсантъ»: хакерские атаки на игровые площадки в России участились втрое
За первые шесть месяцев число хакерских атак на игровой сегмент российского IT-рынка увеличилось в три раза по сравнению с количеством угроз за весь прошлый год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании DDoS-Guard (специализируется на защите от DDoS-атак).
Речь идет о взломах игровых серверов, браузерных игр, информационных сайтов игровой тематики, сайтов игровых ценностей, а также форумов администраторов и разработчиков игровых сервисов.
Согласно отчету, за первое полугодие российские игровые ресурсы подвергались атакам в три раза чаще, чем за весь 2021 г. В 2022-м на этот сегмент приходилось 9% от общего числа хакерских нападений. Также отмечается, что в январе - июне ресурсы были атакованы 6200 раз, а за аналогичный период прошлого года — всего 1900 раз.
«На игровой сервер отправляется неподъемное количество вредоносных запросов, из-за чего он временно выходит из строя. Пока владелец сервера ищет способ вернуть его к жизни, злоумышленники получают нужные данные», — пояснил мотивацию хакеров руководитель направления защиты DDoS-Guard Дмитрий Никонов. Он добавил, что взломщики также могут получить игровые ценности с реальным денежным эквивалентом.
Говоря о причинах резкого увеличения числа атак, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов уверен, что оно вызвано общим всплеском этой проблемы в России. Основатель Qrator Labs Александр Лямин также отмечает, что игровые компании часто пренебрегают защитой от DDoS-атак. По его словам, геймерское сообщество очень привлекательно для киберпреступников, поскольку взлом игр — прибыльное дело.
В январе 2022 г. аналитики PwC сообщили, что рынок видеоигр в России вырос на 7,7% до 158 млрд руб. Еще до кризиса, вызванного санкциями на фоне спецоперации России на Украине, эксперты прогнозировали увеличение игровой индустрии на 5% в год. Ожидалось, что к 2025 г. она достигнет 186,5 млрд руб.
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