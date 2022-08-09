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«ВКонтакте» анонсировала обновленную ленту со скрытием авторства лайков

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«ВКонтакте» анонсировала одно из самых масштабных обновлений мобильного приложения, в котором появится новая лента новостей с возможностью скрыть авторство лайков, сообщает пресс-служба социальной сети.

«Обновление пройдет в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

На первом этапе будет обновлен дизайн ленты: в ней будет сделан упор на «яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации». В сообществах будет добавлена фотография автора напротив публикации, а также отметки «мне нравится» можно будет ставить в два касания по любой части поста, при этом имя пользователя не будет отображаться под записями. Последнее призвано помочь авторам контента получать больше реакций от аудитории, а пользователям - меньше стесняться.

Тестирование началось 9 августа, пока новый дизайн ленты получила лишь малая часть пользователей соцсети. О будущих этапах «ВКонтакте» сообщит позже. В целом соцсеть собирается запустить несколько экспериментальных функций, которые связаны с NFT и Web 3.0.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных