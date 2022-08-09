«ВКонтакте» анонсировала обновленную ленту со скрытием авторства лайков

На первом этапе будет обновлен дизайн ленты: в ней будет сделан упор на «яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации». В сообществах будет добавлена фотография автора напротив публикации, а также отметки «мне нравится» можно будет ставить в два касания по любой части поста, при этом имя пользователя не будет отображаться под записями. Последнее призвано помочь авторам контента получать больше реакций от аудитории, а пользователям - меньше стесняться.