«ВКонтакте» анонсировала обновленную ленту со скрытием авторства лайков
«ВКонтакте» анонсировала одно из самых масштабных обновлений мобильного приложения, в котором появится новая лента новостей с возможностью скрыть авторство лайков, сообщает пресс-служба социальной сети.
«Обновление пройдет в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.
На первом этапе будет обновлен дизайн ленты: в ней будет сделан упор на «яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации». В сообществах будет добавлена фотография автора напротив публикации, а также отметки «мне нравится» можно будет ставить в два касания по любой части поста, при этом имя пользователя не будет отображаться под записями. Последнее призвано помочь авторам контента получать больше реакций от аудитории, а пользователям - меньше стесняться.
Тестирование началось 9 августа, пока новый дизайн ленты получила лишь малая часть пользователей соцсети. О будущих этапах «ВКонтакте» сообщит позже. В целом соцсеть собирается запустить несколько экспериментальных функций, которые связаны с NFT и Web 3.0.
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