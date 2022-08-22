Сервис электронных книг Storytel уйдет из России с 1 октября

28 июня «Литрес» сообщил о запуске подписки на аудиокниги и их электронные версии – в каталог подписки вошло более 190 000 цифровых книг (порядка 140 000 – аудиокниги и подкасты, остальное – электронные книги) и только те, цена которых не превышает 399 руб. (без учета скидок). Тогда генеральный директор «Литреса» Сергей Анурьев рассказал «Ведомостям», что по итогам I квартала их доля на рынке аудиокниг составляла 66%, у Storytel – 28%, Bookmate – менее 1,5%.