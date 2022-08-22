Сервис электронных книг Storytel уйдет из России с 1 октября
Шведский сервис электронных книг Storytel с 1 октября прекращает работу в России, сообщили «РИА Новости». Соответствующие письма были разосланы клиентам сервиса.
«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», – говорится в сообщении сервиса.
В Storytel пообещали вернуть деньги тем, у кого была оформлена подписка на несколько месяцев – возврат будет осуществлен 30 сентября за неиспользуемый период. Также бывшие пользователи сервиса смогут получить три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам на «Литресе».
О приостановке работы на российском рынке Storytel заявил в марте 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Сервис был доступен только текущим подписчикам, новые пользователи не могли оплатить доступ. Еще один крупный иностранный сервис цифровых книг – Bookmate работу в России не прекращал.
28 июня «Литрес» сообщил о запуске подписки на аудиокниги и их электронные версии – в каталог подписки вошло более 190 000 цифровых книг (порядка 140 000 – аудиокниги и подкасты, остальное – электронные книги) и только те, цена которых не превышает 399 руб. (без учета скидок). Тогда генеральный директор «Литреса» Сергей Анурьев рассказал «Ведомостям», что по итогам I квартала их доля на рынке аудиокниг составляла 66%, у Storytel – 28%, Bookmate – менее 1,5%.
21 марта «Коммерсантъ» сообщил, что иностранные писатели, в том числе Стивен Кинг, Нил Гейман, канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта и британский бизнесмен Ричард Брэнсон приостанавливают работу с российскими издательствами после начала спецоперации на Украине. Также работу на книжном рынке России приостанавливали издательства Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners.