США ограничили продажу чипов для компьютеров России и Китаю

Введенные ограничения NYT называет продолжением «холодной войны» между США и Китаем в области передовых технологий, напомнив, что в 2020 г. администрация экс-президента Дональда Трампа, например, закрыла доступ китайской Huawei к ряду американских технологий. Из-за этого Huawei не смогла больше производить свои самые современные чипы. Китай достиг серьезных успехов в разработке чипов, отмечает издание, однако обычно полагается на тайваньские предприятия при производстве самых сложных из них.