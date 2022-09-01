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Технологии

США ограничили продажу чипов для компьютеров России и Китаю

Ведомости

Администрация президента США ввела новые ограничения на продажу высокопроизводительных графических процессоров, пишет газета The New York Times.

В частности, речь идет о продуктах компаний Nvidia и AMD, использующихся в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лиц и речи.

Введенные ограничения NYT называет продолжением «холодной войны» между США и Китаем в области передовых технологий, напомнив, что в 2020 г. администрация экс-президента Дональда Трампа, например, закрыла доступ китайской Huawei к ряду американских технологий. Из-за этого Huawei не смогла больше производить свои самые современные чипы. Китай достиг серьезных успехов в разработке чипов, отмечает издание, однако обычно полагается на тайваньские предприятия при производстве самых сложных из них.

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Nvidia сообщила, что 26 августа введены экспортные лицензии на экспорт в РФ и КНР двух видов высокопроизводительных чипов.

«Правительство США указало, что новое лицензионное требование будет направлено на устранение риска того, что продукты, на которые распространяется действие лицензии, могут быть использованы или переправлены для «конечного использования в военных целях» в Китае и России», – заявили в компании.

При этом Nvidia остановила свои поставки в Россию еще в начале марта из-за операции на Украине.

В компании также заявили, что ограничения затронули бизнес, который принес ей около $400 млн за последний квартал. Как отмечает издание, ситуация для Nvidia ухудшается еще и общим снижением спроса на графические процессоры из-за падения криптомайнинга. Акции компании упали на 6% после новостей о новых ограничениях.

В AMD также сообщили о новых требованиях властей, пишет газета, добавив, что ограничения не окажут существенного влияния на ее бизнес. Подобные предписания получили и другие компании, рассказал источник издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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