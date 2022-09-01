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Минцифры предложило разрешить отзывать согласия на обработку персональных данных через «Госуслуги»

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает создание реестра согласий на обработку персональных данных с возможность их отзыва через интернет-портал «Госуслуги», сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия, а также кому и когда они были предоставлены, видеть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также появится возможность отзывать согласия на их обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.

Перечисленные функции станут доступны в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги». Кроме того, россияне смогут следить за тем, у кого есть право на обработку персональных данных, и отслеживать информацию о том, кому эти данные были переданы автоматически.

Накануне Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В частности, сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой.

В июле стало известно, что Минцифры разрабатывает законопроект, в котором предлагается установить уголовную ответственность для представителей компаний за тяжкие последствия утечек персональных данных. Ранее Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных