Минцифры предложило разрешить отзывать согласия на обработку персональных данных через «Госуслуги»

Реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия, а также кому и когда они были предоставлены, видеть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также появится возможность отзывать согласия на их обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.