NYT: производство части смартфонов Apple и Google перенесут в Индию и Вьетнам

Ожидается, что новая модель iPhone будет поставляться из обеих стран, рассказал аналитик TF International Securities Group Мин-Чи Куо. Это позволит компании диверсифицировать сети поставок и нарастить резервы. При этом отмечается, что одновременный выпуск устройств на двух рынках в этом году реализовать будет нельзя. В результате сразу после презентации в сентябре новый iPhone 14 будет производиться только в Китае до октября - ноября, когда производство запустится и в Индии, сообщили источники.