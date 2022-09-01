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NYT: производство части смартфонов Apple и Google перенесут в Индию и Вьетнам

Ведомости

Американские корпорации Google и Apple начали перемещать производство своих мобильных устройств из Китая в другие близлежащие страны в связи с геополитической нестабильностью, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники. В частности, Apple планирует перенести производство последней модели iPhone в Индию, а Google новых Pixel — во Вьетнам.

Уточняется, что, несмотря на то что Китай давно является «мировой фабрикой» по производству высокотехнологичной электроники, эта релокация необходима в связи с растущей обеспокоенностью по поводу геополитической напряженности и сбоев в цепочке поставок, вызванных большим количеством локдаунов в Китае из-за пандемии.

По информации издания, компании опасаются, что зависимость Google и Apple от Китая приведет к тому, что они окажутся в самом центре обостряющегося конфликта между США и Китаем из-за недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее о возможности переноса производства новых iPhone в Индию сообщало агентство Bloomberg. По его информации, это позволит сократить сроки производства новых устройств с 9 до 6 месяцев.

Ожидается, что новая модель iPhone будет поставляться из обеих стран, рассказал аналитик TF International Securities Group Мин-Чи Куо. Это позволит компании диверсифицировать сети поставок и нарастить резервы. При этом отмечается, что одновременный выпуск устройств на двух рынках в этом году реализовать будет нельзя. В результате сразу после презентации в сентябре новый iPhone 14 будет производиться только в Китае до октября - ноября, когда производство запустится и в Индии, сообщили источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных