Reuters: США расширят ограничения на экспорт полупроводников в Китай
Администрация президента США Джо Байдена намерена в октябре ужесточить ограничения, введенные по отношению к экспорту в КНР американских полупроводников, используемых при создании систем ИИ и микросхем, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Минторг США планирует опубликовать новые правила, которые уже описывались в письмах, которые получили от ведомства три американские компании: KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. В этих письмах компаниям запрещалось продавать без соответствующей лицензии оборудование для производства микросхем тем китайским заводам, которые производят передовые полупроводники с технологическими процессами менее 14 нанометров.
Кроме того, в документе будут отражены и ограничения на продажу без лицензии ряда высокопроизводительных графических процессоров производства компаний Nvidia и AMD.
В самом ведомстве не стали комментировать правила, однако заявили, что «применяет комплексный подход по внедрению дополнительных действий по защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США».
Расширение ограничений, вероятно, затронет и другие американские компании, которые прежде таких писем не получали, пишет Reuters. Кроме того, могут быть введены и новые ограничения, о которых ранее не сообщалось.
В начале сентября об ограничении на продажу чипов A100 и H100 производства Nvidia и MI250 AMD сообщила газета The New York Times. По оценке издания, этот шаг стал продолжением «холодной войны» между США и Китаем в области передовых технологий, начатой еще в 2020 г. администрацией экс-президента Дональда Трампа. В Nvidia тогда уточнили, что под ограничения попал ее бизнес, который принес ей около $400 млн за последний квартал.
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