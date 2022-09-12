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Reuters: США расширят ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена намерена в октябре ужесточить ограничения, введенные по отношению к экспорту в КНР американских полупроводников, используемых при создании систем ИИ и микросхем, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Минторг США планирует опубликовать новые правила, которые уже описывались в письмах, которые получили от ведомства три американские компании: KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. В этих письмах компаниям запрещалось продавать без соответствующей лицензии оборудование для производства микросхем тем китайским заводам, которые производят передовые полупроводники с технологическими процессами менее 14 нанометров.

Кроме того, в документе будут отражены и ограничения на продажу без лицензии ряда высокопроизводительных графических процессоров производства компаний Nvidia и AMD.

В самом ведомстве не стали комментировать правила, однако заявили, что «применяет комплексный подход по внедрению дополнительных действий по защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США».

Расширение ограничений, вероятно, затронет и другие американские компании, которые прежде таких писем не получали, пишет Reuters. Кроме того, могут быть введены и новые ограничения, о которых ранее не сообщалось.

В начале сентября об ограничении на продажу чипов A100 и H100 производства Nvidia и MI250 AMD сообщила газета The New York Times. По оценке издания, этот шаг стал продолжением «холодной войны» между США и Китаем в области передовых технологий, начатой еще в 2020 г. администрацией экс-президента Дональда Трампа. В Nvidia тогда уточнили, что под ограничения попал ее бизнес, который принес ей около $400 млн за последний квартал.

Эти ограничения скажутся и на российских компаниях, которые используют ускорители Nvidia и AMD, – «Яндекс», VK, «Сбер» и VisionLabs, писали тогда «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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