Reuters: США расширят ограничения на экспорт полупроводников в Китай

В начале сентября об ограничении на продажу чипов A100 и H100 производства Nvidia и MI250 AMD сообщила газета The New York Times. По оценке издания, этот шаг стал продолжением «холодной войны» между США и Китаем в области передовых технологий, начатой еще в 2020 г. администрацией экс-президента Дональда Трампа. В Nvidia тогда уточнили, что под ограничения попал ее бизнес, который принес ей около $400 млн за последний квартал.