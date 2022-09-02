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Ограничения США на экспорт чипов Nvidia и AMD скажутся на «Яндексе», VK и «Сбере»

Им придется искать альтернативных поставщиков процессоров для голосовых ассистентов и технологии распознавания лиц
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Ограничение со стороны США приведет к увеличению сроков поставок и росту цен на процессоры / ALEX WONG / Getty Images via AFP

Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт в Россию и Китай ряда графических процессоров (GPU) производства Nvidia и AMD, которые используются в суперкомпьютерах и технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о чипах A100 и H100 Nvidia и MI250 AMD. По замыслу Вашингтона мера позволит избежать использования чипов в военных целях.

Nvidia и AMD в числе других зарубежных вендоров объявили о приостановке поставок оборудования в Россию почти сразу после начала СВО на Украине в феврале – марте. В разговоре с The New York Times (NYT) представитель Nvidia заявил, что в данный момент она не поставляет продукцию в Россию, но у нее много клиентов в Китае. А в апреле 2022 г. Nvidia объявила об открытии офиса в Армении.

Теперь Nvidia и AMD должны будут запрашивать экспортные лицензии на продажу товаров конкретным клиентам. По данным источника NYT, в последние недели аналогичные письма с требованием ограничить экспорт получил и ряд других IT-компаний (не уточняется, какие именно). Ранее такое требование действовало, например, в отношении партнеров Microsoft: отсутствие необходимых экспортных разрешений помешало в 2020–2021 гг. «Росатому» и МГТУ им. Баумана приобрести ПО этого разработчика, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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