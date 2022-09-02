Ограничения США на экспорт чипов Nvidia и AMD скажутся на «Яндексе», VK и «Сбере»Им придется искать альтернативных поставщиков процессоров для голосовых ассистентов и технологии распознавания лиц
Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт в Россию и Китай ряда графических процессоров (GPU) производства Nvidia и AMD, которые используются в суперкомпьютерах и технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о чипах A100 и H100 Nvidia и MI250 AMD. По замыслу Вашингтона мера позволит избежать использования чипов в военных целях.
Nvidia и AMD в числе других зарубежных вендоров объявили о приостановке поставок оборудования в Россию почти сразу после начала СВО на Украине в феврале – марте. В разговоре с The New York Times (NYT) представитель Nvidia заявил, что в данный момент она не поставляет продукцию в Россию, но у нее много клиентов в Китае. А в апреле 2022 г. Nvidia объявила об открытии офиса в Армении.
Теперь Nvidia и AMD должны будут запрашивать экспортные лицензии на продажу товаров конкретным клиентам. По данным источника NYT, в последние недели аналогичные письма с требованием ограничить экспорт получил и ряд других IT-компаний (не уточняется, какие именно). Ранее такое требование действовало, например, в отношении партнеров Microsoft: отсутствие необходимых экспортных разрешений помешало в 2020–2021 гг. «Росатому» и МГТУ им. Баумана приобрести ПО этого разработчика, писали «Ведомости».