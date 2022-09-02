Ограничения США на экспорт чипов Nvidia и AMD скажутся на «Яндексе», VK и «Сбере»

Nvidia и AMD в числе других зарубежных вендоров объявили о приостановке поставок оборудования в Россию почти сразу после начала СВО на Украине в феврале – марте. В разговоре с The New York Times (NYT) представитель Nvidia заявил, что в данный момент она не поставляет продукцию в Россию, но у нее много клиентов в Китае. А в апреле 2022 г. Nvidia объявила об открытии офиса в Армении.