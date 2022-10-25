Чернышенко заявил о необходимости создать независимую от импорта отрасль связи

После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson, при этом работу в России все еще продолжает Huawei.