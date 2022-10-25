Чернышенко заявил о необходимости создать независимую от импорта отрасль связи
Главной задачей, которую нужно реализовать в ближайшее время, является достижение технологического суверенитета отрасли связи в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на форуме «Спектр-2022».
«Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, сделать импортонезависимыми все ее элементы», — сказал он.
Чернышенко отметил, что в России наблюдается высокий уровень цифровизации: в настоящее время 86% домохозяйств подключены к интернету. При этом все еще есть сложности с доступностью связи в труднодоступных и удаленных районах.
В связи с этим вице-премьер поручил проработать план развития отрасли. Ключевыми направлениями он обозначил стратегически важные технологии, создание отечественного оборудования, программного обеспечения (ПО) и электронной компонентной базы (ЭКБ) и др.
Чернышенко подчеркнул, что от планов, озвученных ранее, правительство не отказывается, однако сейчас они требуют «корректировки» для работы в «новых условиях». Он добавил, что в России по-прежнему намерены развивать сети 5G, а в будущем и 6G.
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