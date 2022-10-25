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Технологии

Чернышенко заявил о необходимости создать независимую от импорта отрасль связи

Ведомости

Главной задачей, которую нужно реализовать в ближайшее время, является достижение технологического суверенитета отрасли связи в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на форуме «Спектр-2022». 

«Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, сделать импортонезависимыми все ее элементы», — сказал он. 

Чернышенко отметил, что в России наблюдается высокий уровень цифровизации: в настоящее время 86% домохозяйств подключены к интернету. При этом все еще есть сложности с доступностью связи в труднодоступных и удаленных районах.

В связи с этим вице-премьер поручил проработать план развития отрасли. Ключевыми направлениями он обозначил стратегически важные технологии, создание отечественного оборудования, программного обеспечения (ПО) и электронной компонентной базы (ЭКБ) и др. 

Чернышенко подчеркнул, что от планов, озвученных ранее, правительство не отказывается, однако сейчас они требуют «корректировки» для работы в «новых условиях». Он добавил, что в России по-прежнему намерены развивать сети 5G, а в будущем и 6G. 

После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson, при этом работу в России все еще продолжает Huawei

В ходе ВЭФ Чернышенко рассказал, что развертывание сетей связи стандарта 5G в России запланировано с 2024 г. Оборудование будет разработано полностью на «отечественных решениях», а за строительство сетей возьмется «Ростех», уточнил вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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