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Чернышенко поручил обеспечить переход на «Гостех» к 2024 году

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с главой Минцифры Максутом Шадаевым и руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и всех 89 регионов страны. 

«Сейчас очень важно запустить работу по выделению на «Гостехе» для всех ГИС (государственных информационных систем) базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы», — сказал Чернышенко, его слова передает пресс-служба.

Вице-премьер поручил Шадаеву подготовить перечень сервисов до конца 2022 г. и внести их разработку в программы цифровой трансформации. По словам Чернышенко, сервисы Росреестра «уже интересны многим».

Кроме того, он поручил министерству при создании ГИС обеспечить переход федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) на единую цифровую платформу «Гостех» к 2023 г., а регионов — к 2024 г.

Также на совещании обсудили перевод социально значимых услуг в электронный формат. Отмечается, что в настоящее время онлайн представлены 182 из 204 услуг, план 2022 г. выполнен на 86%.

Помимо этого был представлен рейтинг федеральных РЦТ и регионов. Так, среди министерств и ведомств лидерами стали Росгвардия, Росаккредитация, Росмолодежь, Росприроднадзор и Минвостокразвития. А среди регионов список возглавили Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Кемеровская и Московская области.

На прошлой неделе Чернышенко сообщил о запуске первой ГИС на «Гостехе» — сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных