Чернышенко поручил обеспечить переход на «Гостех» к 2024 году
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с главой Минцифры Максутом Шадаевым и руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и всех 89 регионов страны.
«Сейчас очень важно запустить работу по выделению на «Гостехе» для всех ГИС (государственных информационных систем) базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы», — сказал Чернышенко, его слова передает пресс-служба.
Вице-премьер поручил Шадаеву подготовить перечень сервисов до конца 2022 г. и внести их разработку в программы цифровой трансформации. По словам Чернышенко, сервисы Росреестра «уже интересны многим».
Кроме того, он поручил министерству при создании ГИС обеспечить переход федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) на единую цифровую платформу «Гостех» к 2023 г., а регионов — к 2024 г.
Также на совещании обсудили перевод социально значимых услуг в электронный формат. Отмечается, что в настоящее время онлайн представлены 182 из 204 услуг, план 2022 г. выполнен на 86%.
Помимо этого был представлен рейтинг федеральных РЦТ и регионов. Так, среди министерств и ведомств лидерами стали Росгвардия, Росаккредитация, Росмолодежь, Росприроднадзор и Минвостокразвития. А среди регионов список возглавили Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Кемеровская и Московская области.
На прошлой неделе Чернышенко сообщил о запуске первой ГИС на «Гостехе» — сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».
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