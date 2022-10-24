Чернышенко сообщил о запуске первой ГИС на платформе «Гостех»

«Федеральное имущество онлайн» состоит из четырех связанных между собой сервисов. В частности, в «Маркетплейсе» пользователи смогут найти недвижимость, которая находится в собственности государства, подать заявление на покупку выбранного объекта можно в «Личном кабинете заявителя», вести взаиморасчеты по договорам — в «Личном кабинете арендатора». Помимо этого, если при аренде возникнет ряд вопросов, их можно будет решить с ведомством с помощью сервиса «Подсистема обработки обращений».