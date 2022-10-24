Чернышенко сообщил о запуске первой ГИС на платформе «Гостех»
Первая государственная информационная система была запущена на единой цифровой платформе «Гостех», об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Речь идет о сервисе Росимущества «Федеральное имущество онлайн».
«Ее [информационной системы] сервисы спроектированы с использованием компонентов платформы и с учетом клиентоцентричного подхода, они помогают пользователям решать свои задачи максимально бесшовно и эффективно», — отметил Дмитрий Чернышенко.
По его словам, информационная система, которая способствует автоматизации работы пользователей и Росимущества, была создана с нуля.
«Федеральное имущество онлайн» состоит из четырех связанных между собой сервисов. В частности, в «Маркетплейсе» пользователи смогут найти недвижимость, которая находится в собственности государства, подать заявление на покупку выбранного объекта можно в «Личном кабинете заявителя», вести взаиморасчеты по договорам — в «Личном кабинете арендатора». Помимо этого, если при аренде возникнет ряд вопросов, их можно будет решить с ведомством с помощью сервиса «Подсистема обработки обращений».
По словам руководителя Росимущества Вадима Яковенко, с помощью запущенной информационной системы пользователь может подать заявление на аренду земельного участка и потратить на это не более 5 минут. Уточняется, что сервис уже доступен на официальном сайте Росимущества.
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