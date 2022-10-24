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Чернышенко сообщил о запуске первой ГИС на платформе «Гостех»

Ведомости

Первая государственная информационная система была запущена на единой цифровой платформе «Гостех», об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Речь идет о сервисе Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

«Ее [информационной системы] сервисы спроектированы с использованием компонентов платформы и с учетом клиентоцентричного подхода, они помогают пользователям решать свои задачи максимально бесшовно и эффективно», — отметил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, информационная система, которая способствует автоматизации работы пользователей и Росимущества, была создана с нуля.

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«Федеральное имущество онлайн» состоит из четырех связанных между собой сервисов. В частности, в «Маркетплейсе» пользователи смогут найти недвижимость, которая находится в собственности государства, подать заявление на покупку выбранного объекта можно в «Личном кабинете заявителя», вести взаиморасчеты по договорам — в «Личном кабинете арендатора». Помимо этого, если при аренде возникнет ряд вопросов, их можно будет решить с ведомством с помощью сервиса «Подсистема обработки обращений».

По словам руководителя Росимущества Вадима Яковенко, с помощью запущенной информационной системы пользователь может подать заявление на аренду земельного участка и потратить на это не более 5 минут. Уточняется, что сервис уже доступен на официальном сайте Росимущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных