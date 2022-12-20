В «Росатоме» предложили способ повышения темпов импортозамещения ПО

Создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики Мишустин предложил в начале июня на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде. Отдельно Мишустин тогда оговорил участие в этом проекте крупнейших компаний. «И чтобы никто от них не отнекивался – ни по срокам, ни по сути. Чтобы максимально вовлечь их в решение стоящих перед нами задач – и по срокам, и по тому, что мы хотим видеть в результате», – заявлял он.