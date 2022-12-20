В «Росатоме» предложили способ повышения темпов импортозамещения ПО
Дорожная карта по новому индустриальному программному обеспечению (ПО), утвержденная правительственной комиссией по цифровому развитию, закрепляет особую роль промышленных заказчиков, которые формируют требования к функциональности приоритетных классов российского суверенного ПО, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Госкорпорация участвует в создании центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения в качестве одного из ключевых вендоров.
«Оперативный диалог предприятий с разработчиками призван резко повысить темпы импортозамещения индустриальных цифровых решений. Активный участник этой большой работы, «Росатом» выступает одновременно как потребитель, разработчик и полигон для апробации востребованных программных продуктов промышленного назначения», — сказал Лихачев. По его словам, цифровой технологический суверенитет промышленности может быть обеспечен «в кратчайшие сроки» благодаря «партнерскому» подходу — синергии интересов потребителей и разработчиков индустриального ПО при координирующей роли государства.
К 2030 г. российские разработчики инженерного софта должны будут создать более 2300 новых программных продуктов — это следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 г., писали «Ведомости». Речь идет о системах автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий (CAD и PLM) среднего и тяжелого классов, которые преимущественно используются в промышленности.
«Росатом» будет участвовать в создании центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения в рамках поручений премьер-министра Михаила Мишустина, говорила заместитель директора по цифровизации госкорпорации Евдокия Рукавишникова в июле. В первую очередь речь идет о направлениях автопрома, судостроения и авиации. «Наши специалисты будут работать с центром и с разработчиками в единой связке на ежедневной основе как координаторы процесса, выполняя заказы для 3–5 якорных заказчиков. А остальные клиенты впоследствии смогут использовать эти разработанные решения», – поясняла она «Ведомостям».
Создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики Мишустин предложил в начале июня на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде. Отдельно Мишустин тогда оговорил участие в этом проекте крупнейших компаний. «И чтобы никто от них не отнекивался – ни по срокам, ни по сути. Чтобы максимально вовлечь их в решение стоящих перед нами задач – и по срокам, и по тому, что мы хотим видеть в результате», – заявлял он.
Инициатива по созданию индустриальных центров компетенций получила широкую поддержку бизнеса и сплотила компании из разных областей, заявил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. «Общими усилиями государства и бизнеса мы составляем дорожную карту индустриального ПО, которое необходимо заместить, и формулируем требования к новому актуальному IT-ландшафту, который предстоит разработать», — отметил он. По его словам, «Северсталь» готова делиться с рынком процессной и технологической экспертизой, а также собственными наработками. «Уверен, что интеллектуального потенциала у российского IT будет достаточно для того, чтобы обеспечивать поддержку процессов и избежать технологического отставания в будущем», – заключил Шевелев.