В России появится совет по развитию технологий идентификации по биометрии
При правительстве России будет сформирован координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации по биометрии, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, совет является постоянно действующим органом, который определяет направления развития биометрических технологий в РФ, разрабатывает предложения по их совершенствованию, а также обеспечивает недискриминационный доступ к сервисам единой государственной системы биометрии (ЕБС).
В состав совета, утверждаемый правительством, входят представители администрации президента РФ, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзора, «Ростелекома», «Центра биометрических технологий» и Банка России.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично в отделении банка или МФЦ. Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.
29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрических данных россиян, а также любой дискриминации в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.