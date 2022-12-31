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Технологии

В России появится совет по развитию технологий идентификации по биометрии

Ведомости

При правительстве России будет сформирован координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации по биометрии, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, совет является постоянно действующим органом, который определяет направления развития биометрических технологий в РФ, разрабатывает предложения по их совершенствованию, а также обеспечивает недискриминационный доступ к сервисам единой государственной системы биометрии (ЕБС).

В состав совета, утверждаемый правительством, входят представители администрации президента РФ, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзора, «Ростелекома», «Центра биометрических технологий» и Банка России.

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ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично в отделении банка или МФЦ. Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрических данных россиян, а также любой дискриминации в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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