В «Газпромбанке» сообщили о переводе процессинга на российское ПО и оборудование

Зауэрс уточнил, что проект будет реализован в виде MVP в конце 2023 г. и сдан в 2024 г., после чего его можно масштабировать на всю финансовую отрасль. Он отметил, что «Эльбрус» показывает 60-70% производительность по сравнению с импортными процессорами.