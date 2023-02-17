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В «Газпромбанке» сообщили о переводе процессинга на российское ПО и оборудование

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«Газпромбанк» начал перевод процессинга на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«В первую очередь это перевод авторизационной зоны процессинга, которая после того как все сервера будут переведены на российские "Эльбрусы", заменены криптомодули и СУБД, получит высочайший уровень защиты», — заявил он.

Зауэрс уточнил, что проект будет реализован в виде MVP в конце 2023 г. и сдан в 2024 г., после чего его можно масштабировать на всю финансовую отрасль. Он отметил, что «Эльбрус» показывает 60-70% производительность по сравнению с импортными процессорами.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова добавила, что «если это не делать, <...> мы ничего не получим». Она поддержала проект «Газпромбанка» и заявила, что для ЦБ важна его реализация.

В мае 2022 г. РБК сообщил, что разработчик российских процессоров «Эльбрус» (компания МЦСТ) планирует перенести производство с тайваньской TSMC на фабрику «Микрон» в Зеленограде. В линейке процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм, самый передовой продукт компании произведен по техпроцессу 16 нм. В основном эти процессоры используют силовые и государственные структуры России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных