В «Газпромбанке» сообщили о переводе процессинга на российское ПО и оборудование
«Газпромбанк» начал перевод процессинга на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«В первую очередь это перевод авторизационной зоны процессинга, которая после того как все сервера будут переведены на российские "Эльбрусы", заменены криптомодули и СУБД, получит высочайший уровень защиты», — заявил он.
Зауэрс уточнил, что проект будет реализован в виде MVP в конце 2023 г. и сдан в 2024 г., после чего его можно масштабировать на всю финансовую отрасль. Он отметил, что «Эльбрус» показывает 60-70% производительность по сравнению с импортными процессорами.
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова добавила, что «если это не делать, <...> мы ничего не получим». Она поддержала проект «Газпромбанка» и заявила, что для ЦБ важна его реализация.
В мае 2022 г. РБК сообщил, что разработчик российских процессоров «Эльбрус» (компания МЦСТ) планирует перенести производство с тайваньской TSMC на фабрику «Микрон» в Зеленограде. В линейке процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм, самый передовой продукт компании произведен по техпроцессу 16 нм. В основном эти процессоры используют силовые и государственные структуры России.