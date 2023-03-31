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Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам в связи с наличием собственной инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на итоговой коллеги Министерства просвещения.

«С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (цитата по ТАСС).

Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников. О том что ведомство готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников, газете рассказал источник, близкий к одному из поставщиков контента для нового проекта. По его информации, одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд. Информацию о подготовке платформы «Ведомостям» подтвердил советник министра просвещения Антон Назаров.

«Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды, – это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием «Мое просвещение», на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников», – сообщал Назаров. Тогда он заявил, что министерство прорабатывает состав контента с потенциальными поставщиками.

В конце июля 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. В феврале 2023 г. Путин заявил, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Президент подчеркнул, что действовать при этом необходимо быстро, чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.

Ранее по теме: Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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