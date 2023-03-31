Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам в связи с наличием собственной инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на итоговой коллеги Министерства просвещения.
«С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (цитата по ТАСС).
Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников. О том что ведомство готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников, газете рассказал источник, близкий к одному из поставщиков контента для нового проекта. По его информации, одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд. Информацию о подготовке платформы «Ведомостям» подтвердил советник министра просвещения Антон Назаров.
«Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды, – это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием «Мое просвещение», на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников», – сообщал Назаров. Тогда он заявил, что министерство прорабатывает состав контента с потенциальными поставщиками.
В конце июля 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. В феврале 2023 г. Путин заявил, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Президент подчеркнул, что действовать при этом необходимо быстро, чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.