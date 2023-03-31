Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам

В конце июля 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. В феврале 2023 г. Путин заявил, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Президент подчеркнул, что действовать при этом необходимо быстро, чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.