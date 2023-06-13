В подсистему Windows для Android добавили обмен файлами между ОС
Подсистема Windows для Android получила функцию обмена файлами между операционными системами. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Android, запущенный внутри Windows, будет иметь доступ к папке основной ОС. Общий доступ включен по умолчанию, но его можно отключить в настройках.
Библиотеки Windows, такие как «Документы» или «Изображения», тоже синхронизируются. При этом папки других пользователей, внешние накопители и системные файлы недоступны для Android. Когда совместное использование включено, папка пользователя из Windows интегрируется в Android по пути /sdcard/Windows.
Обновленная версия подсистемы 2305.40000.4.0 также привнесла обновления безопасности. Приложения будут запрашивать доступ на редактирование файлов, позже их можно отозвать.
Обмен файлами между операционными системами возможен и по принципу drag'n'drop – для этого нужно перетащить файл из Windows в запущенное приложение на Android. Некоторые приложения поддерживают и общий буфер обмена.
Подсистема Windows для Android нужна для того, чтобы запускать мобильные приложения из-под настольной операционной системы. Устанавливать приложения можно из Amazon Appstore, но пользователи смогли запустить Google Play Store и научились устанавливать APK-файлы.