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В подсистему Windows для Android добавили обмен файлами между ОС

Ведомости

Подсистема Windows для Android получила функцию обмена файлами между операционными системами. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Android, запущенный внутри Windows, будет иметь доступ к папке основной ОС. Общий доступ включен по умолчанию, но его можно отключить в настройках.

Библиотеки Windows, такие как «Документы» или «Изображения», тоже синхронизируются. При этом папки других пользователей, внешние накопители и системные файлы недоступны для Android. Когда совместное использование включено, папка пользователя из Windows интегрируется в Android по пути /sdcard/Windows.

Обновленная версия подсистемы 2305.40000.4.0 также привнесла обновления безопасности. Приложения будут запрашивать доступ на редактирование файлов, позже их можно отозвать.

Обмен файлами между операционными системами возможен и по принципу drag'n'drop – для этого нужно перетащить файл из Windows в запущенное приложение на Android. Некоторые приложения поддерживают и общий буфер обмена.

Подсистема Windows для Android нужна для того, чтобы запускать мобильные приложения из-под настольной операционной системы. Устанавливать приложения можно из Amazon Appstore, но пользователи смогли запустить Google Play Store и научились устанавливать APK-файлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных