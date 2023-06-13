Ранее связанный с ВТБ ИТ-концерн создал разработчика софта на замену Atlassian

Т1 — одна из крупнейших российских ИТ-компаний, ее оборот в 2022 г. вырос на 90% до 166 млрд руб. До марта 2022 г. владельцем 30,5% ее акций был ВТБ. О продаже доли банка в концерне сообщал весной 2022 г. «Коммерсантъ». Покупатель актива тогда не назывался. По данным СПАРК на июнь 2023 г., владельцем доли в 30,5% Т1 является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Ось».