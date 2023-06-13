Ранее связанный с ВТБ ИТ-концерн создал разработчика софта на замену Atlassian
Деталей о новой компании представитель Т1 не раскрыл, упомянув лишь, что холдинг планирует рассказать о запуске собственной компании-разработчика в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Новая компания Т1 называется «Нота», она занимается разработкой корпоративных ИТ-систем, рассказал «Ведомостям» источник на российском ИТ-рынке. В частности, компания представит модульную платформу для оптимизации продаж и еще несколько решений по автоматизации корпоративных процессов, рассказал собеседник газеты.
Представитель Т1 подтвердил «Ведомостям», что речь идет о компании «Нота», не раскрыв дальнейших деталей о ней, сославшись на NDA.
Т1 — одна из крупнейших российских ИТ-компаний, ее оборот в 2022 г. вырос на 90% до 166 млрд руб. До марта 2022 г. владельцем 30,5% ее акций был ВТБ. О продаже доли банка в концерне сообщал весной 2022 г. «Коммерсантъ». Покупатель актива тогда не назывался. По данным СПАРК на июнь 2023 г., владельцем доли в 30,5% Т1 является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Ось».