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Ранее связанный с ВТБ ИТ-концерн создал разработчика софта на замену Atlassian

Ведомости

Российский ИТ-концерн Т1, в котором до марта 2022 г. 30,5% акций владел попавший под американские санкции банк ВТБ, создала разработчика ИТ-систем для бизнеса, рассказал «Ведомостям» представитель Т1.

Деталей о новой компании представитель Т1 не раскрыл, упомянув лишь, что холдинг планирует рассказать о запуске собственной компании-разработчика в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новая компания Т1 называется «Нота», она занимается разработкой корпоративных ИТ-систем, рассказал «Ведомостям» источник на российском ИТ-рынке. В частности, компания представит модульную платформу для оптимизации продаж и еще несколько решений по автоматизации корпоративных процессов, рассказал собеседник газеты.

Представитель Т1 подтвердил «Ведомостям», что речь идет о компании «Нота», не раскрыв дальнейших деталей о ней, сославшись на NDA.

Т1 — одна из крупнейших российских ИТ-компаний, ее оборот в 2022 г. вырос на 90% до 166 млрд руб. До марта 2022 г. владельцем  30,5% ее акций был ВТБ. О продаже доли банка в концерне сообщал весной 2022 г. «Коммерсантъ». Покупатель актива тогда не назывался. По данным СПАРК на июнь 2023 г., владельцем доли в 30,5% Т1 является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Ось».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных