Гендиректора концерна «Автоматика» задержали по делу о мошенничестве

В июне стало известно, что Минпромторг направил в СК материалы о фактах возможного мошенничества концерна «Автоматика». Министерство провело проверку, в ходе которой выяснило, что предприятие использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора.