Гендиректора концерна «Автоматика» задержали по делу о мошенничестве
В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте генерального директора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко. Это следует из электронной базы суда.
Ходатайство об избрании меры пресечения было подано в связи с обвинением Моторко в мошенничестве – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Заседание назначено на 30 июня.
Об аресте Моторко ходатайствовало управление Следственного комитета (СК) по Москве, сотрудники которого задержали гендиректора концерна. Следствие просит отправить его под стражу до 27 августа. В суде агентству уточнили, что аналогичное ходатайство подано и в отношении начальника одного из подразделений концерна Александра Нестерова.
28 июня «Коммерсантъ» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в «Автоматике» в отношении неустановленных лиц. Следствие полагает, что концерн выдал за свою разработку антенные системы для транспорта, купленные в Китае. Однако на эти цели «Автоматика» получила субсидию в 300 млн руб. 28 июня на предприятии провели обыски.
В июне стало известно, что Минпромторг направил в СК материалы о фактах возможного мошенничества концерна «Автоматика». Министерство провело проверку, в ходе которой выяснило, что предприятие использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора.