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Технологии

Три космических аппарата связи миссии «Рассвет-1» вывели на орбиту

Ведомости

С космодрома «Восточный» на орбиту были успешно выведены три космических аппарата связи в рамках испытательной миссии «Рассвет-1» компании «Бюро 1440». Об этом сообщили в пресс-службе компании (пресс-релиз есть в распоряжении «Ведомостей»). 

Пуск состоялся 27 июня. Аппараты были запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе с другими космическими аппаратами госкорпорации «Роскосмос». 28 июня в корпорации сообщили, что был установлен рекорд по числу одновременно запущенных российских спутников – 39 космических аппаратов российского производства и 3 зарубежного.

По данным «Роскосмоса», вывод спутников «Бюро 1440» был осуществлен «для проведения орбитальных экспериментов, валидации технологий целевой космической системы и получения летной квалификации разработанных компонентов спутника». Космические аппараты были выведена на высоту 558,4 км. Предполагается, что в ближайшие месяцы инженеры «Бюро 1440» проведут эксперименты по широкополосной передаче данных в различных сценариях. После этого все аппараты будут сведены с орбиты.

В компании пояснили, что целью «Бюро 1440» является создание коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками с помощью низкоорбитальных спутников. Компания была создана в ноябре 2020 г., входит в состав IT-группы «ИКС Холдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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