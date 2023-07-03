Три космических аппарата связи миссии «Рассвет-1» вывели на орбиту

По данным «Роскосмоса», вывод спутников «Бюро 1440» был осуществлен «для проведения орбитальных экспериментов, валидации технологий целевой космической системы и получения летной квалификации разработанных компонентов спутника». Космические аппараты были выведена на высоту 558,4 км. Предполагается, что в ближайшие месяцы инженеры «Бюро 1440» проведут эксперименты по широкополосной передаче данных в различных сценариях. После этого все аппараты будут сведены с орбиты.