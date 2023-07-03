Три космических аппарата связи миссии «Рассвет-1» вывели на орбиту
С космодрома «Восточный» на орбиту были успешно выведены три космических аппарата связи в рамках испытательной миссии «Рассвет-1» компании «Бюро 1440». Об этом сообщили в пресс-службе компании (пресс-релиз есть в распоряжении «Ведомостей»).
Пуск состоялся 27 июня. Аппараты были запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе с другими космическими аппаратами госкорпорации «Роскосмос». 28 июня в корпорации сообщили, что был установлен рекорд по числу одновременно запущенных российских спутников – 39 космических аппаратов российского производства и 3 зарубежного.
По данным «Роскосмоса», вывод спутников «Бюро 1440» был осуществлен «для проведения орбитальных экспериментов, валидации технологий целевой космической системы и получения летной квалификации разработанных компонентов спутника». Космические аппараты были выведена на высоту 558,4 км. Предполагается, что в ближайшие месяцы инженеры «Бюро 1440» проведут эксперименты по широкополосной передаче данных в различных сценариях. После этого все аппараты будут сведены с орбиты.
В компании пояснили, что целью «Бюро 1440» является создание коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками с помощью низкоорбитальных спутников. Компания была создана в ноябре 2020 г., входит в состав IT-группы «ИКС Холдинг».