Хинштейн заявил об отсутствии планов строить закрытый рунет

Хинштейн отметил, что для России на первое место вышли вопросы безопасности и стабильной работы российского сегмента глобальной сети, так как без этого невозможна работа ни одной отрасли экономики. Он напомнил, что в 2019 г. был принят закон об устойчивом рунете, благодаря которому у государства есть инструменты не допускать прекращения работы сети даже при внешнем отключении. В 2021 г. сообщалось, что на эти цели выделят более 30 млрд руб.