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Хинштейн заявил об отсутствии планов строить закрытый рунет

Ведомости

У России нет планов строить закрытый от внешнего мира интернет. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Отдельно подчеркну, что планов строить закрытый от внешнего мира рунет в России, нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи», – написал Хинштейн.

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Депутат Госдумы таким образом прокомментировал материал РБК о том, что Роскомнадзор в ночь с 4 на 5 июля провел очередные учения по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета. По словам источников издания, учения прошли успешно, другой собеседник предположил, что могли проверять сохранение работоспособности российского сегмента сети при отключении ее извне.

Хинштейн отметил, что для России на первое место вышли вопросы безопасности и стабильной работы российского сегмента глобальной сети, так как без этого невозможна работа ни одной отрасли экономики. Он напомнил, что в 2019 г. был принят закон об устойчивом рунете, благодаря которому у государства есть инструменты не допускать прекращения работы сети даже при внешнем отключении. В 2021 г. сообщалось, что на эти цели выделят более 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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