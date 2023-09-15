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Технологии

Google выплатит $93 млн за незаконный сбор данных о пользователях

Ведомости

Google выплатит $93 млн в рамках урегулирования спора о введении в заблуждение пользователей в части отслеживания их местоположения без их согласия, пишет The Guardian.

Обвинения против компании выдвинул генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. Расследование показало, что Google продолжал отслеживать перемещения своих пользователей даже после того, как они отказались от этой функции. По словам Бонта, компания использовала полученную информацию «для собственной коммерческой выгоды».

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Google не признает вины, но согласился на ряд изменений для повышения прозрачности отслеживания данных пользователей, в том числе компания будет уведомлять об использовании сведений о местоположении перед созданием рекламы.

Представитель компании сказал газете, что «этот вопрос основывался на устаревших правилах продукта», компания изменила это много лет назад.

2022 г. Google по аналогичным обвинениям согласился выплатить почти $392 млн. Иск тогда был инициирован генеральными прокурорами 40 штатов США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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