Google выплатит $93 млн за незаконный сбор данных о пользователях

Обвинения против компании выдвинул генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. Расследование показало, что Google продолжал отслеживать перемещения своих пользователей даже после того, как они отказались от этой функции. По словам Бонта, компания использовала полученную информацию «для собственной коммерческой выгоды».