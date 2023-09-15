Google выплатит $93 млн за незаконный сбор данных о пользователях
Google выплатит $93 млн в рамках урегулирования спора о введении в заблуждение пользователей в части отслеживания их местоположения без их согласия, пишет The Guardian.
Обвинения против компании выдвинул генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. Расследование показало, что Google продолжал отслеживать перемещения своих пользователей даже после того, как они отказались от этой функции. По словам Бонта, компания использовала полученную информацию «для собственной коммерческой выгоды».
Google не признает вины, но согласился на ряд изменений для повышения прозрачности отслеживания данных пользователей, в том числе компания будет уведомлять об использовании сведений о местоположении перед созданием рекламы.
Представитель компании сказал газете, что «этот вопрос основывался на устаревших правилах продукта», компания изменила это много лет назад.
2022 г. Google по аналогичным обвинениям согласился выплатить почти $392 млн. Иск тогда был инициирован генеральными прокурорами 40 штатов США.