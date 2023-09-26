ЦРУ может внедрить искусственный интеллект для анализа больших данных

Инструмент будет доступен всем подразделениям, которые входят в ЦРУ, Федеральному бюро расследований (ФБР) и некоторым структурам вооруженных сил. В ведомстве не уточнили, какие именно модели будут использоваться для поддержки инструмента и как он будет защищаться, но Никсон заверил, что у политиков и общественности к нему доступа не будет.