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Технологии

ЦРУ может внедрить искусственный интеллект для анализа больших данных

Ведомости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует внедрить искусственный интеллект для анализа информации из открытых источников, пишет агентство Bloomberg.

Представитель ЦРУ рассказал, что ведомство готовится внедрить функцию, аналогичную программе OpenAI Inc., которая будет использовать искусственный интеллект. Профильное подразделение – The Open Source Enterprise (OSE) – планирует в ближайшее время представить свой инструмент, который позволит анализировать большие объемы данных.

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Bloomberg отмечает, что это часть более широкой правительственной кампании по использованию возможностей искусственного интеллекта и конкуренции с Китаем, который стремится стать мировым лидером в этой области к 2030 г. Директор подразделения Ренди Никсон пояснил, что новый инструмент сначала позволит агентам видеть оригинальный источник информации, а затем можно будет перейти на следующий уровень и задавать машинам вопросы.

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Инструмент будет доступен всем подразделениям, которые входят в ЦРУ, Федеральному бюро расследований (ФБР) и некоторым структурам вооруженных сил. В ведомстве не уточнили, какие именно модели будут использоваться для поддержки инструмента и как он будет защищаться, но Никсон заверил, что у политиков и общественности к нему доступа не будет.

Агентство отмечает, что ведутся обсуждения того, как использовать большой объем информации, не нарушая при этом конфиденциальность. Управление директора национальной разведки обеспокоено, что спецслужба используют «практически нерегулируемый коммерческий рынок» для покупки данных о людях. Разведывательное сообщество считает эту информацию как сведения из открытых источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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