На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя
На многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Основной контур терморегулирования модуля «Наука» работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает. «Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», – говорится в сообщении.
Модуль был доставлен на станцию в 2010 г. и установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос летом этого года, рассказали в корпорации.
В сентябре 2020 г. в российском модуле «Звезда» МКС обнаружили утечку воздуха. Тогда утечка также не представляла опасности для жизни и здоровья экипажа станции. Летом того же года утечка воздуха произошла в американском сегменте.
11 февраля этого года в «Роскосмосе» рассказали, что грузовой корабль «Прогресс МС-21», который на следующей неделе должен завершить свой полет в составе МКС, был разгерметизирован. Уточнялось, что инцидент не повлиял на стыковку корабля с МКС.