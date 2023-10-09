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На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

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На многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Основной контур терморегулирования модуля «Наука» работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает. «Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», – говорится в сообщении.

Модуль был доставлен на станцию в 2010 г. и установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос летом этого года, рассказали в корпорации.

В сентябре 2020 г. в российском модуле «Звезда» МКС обнаружили утечку воздуха. Тогда утечка также не представляла опасности для жизни и здоровья экипажа станции. Летом того же года утечка воздуха произошла в американском сегменте.

Ранее по теме: Причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» стала утечка теплоносителя

11 февраля этого года в «Роскосмосе» рассказали, что грузовой корабль «Прогресс МС-21», который на следующей неделе должен завершить свой полет в составе МКС, был разгерметизирован. Уточнялось, что инцидент не повлиял на стыковку корабля с МКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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