СМИ узнали о возможной блокировке соцсети X в Европе
Владелец социальной сети X (ранее – Twitter) Илон Маск задумался о том, чтобы заблокировать соцсеть на территории Евросоюза. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на источники.
«В последние недели Илон Маск предположил, что Twitter может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, принятого Европейской комиссией», – сказано в сообщении.
Основанием для этого может стать нежелание Маска соблюдать требования Закона о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в конце августа 2023 г. Целью этого документа были названы борьба с дезинформацией и защита детей. Новый закон усилил контроль над 19 платформами, в том числе над X (Twitter), TikTok, YouTube и др. В случае нарушения законодательства сервису, число активных пользователей которого превышает 45 млн человек, может грозить штраф в размере 6% от мирового оборота.
Позже Маск опроверг информацию Business Insider. «Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», – написал он в своем аккаунте в X.
10 октября еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон направил Маску письмо, в котором обвинил социальную сеть в распространении «незаконного контента и дезинформации». В этом же письме он потребовал от Маска отреагировать на замечания в течение 24 часов и обратиться к правоохранительным органам.
После этого Маск сообщил, что ЕС не предоставил никаких доказательств, подтверждающих распространение дезинформации на тему палестино-израильского конфликта.