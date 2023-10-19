СМИ узнали о возможной блокировке соцсети X в Европе

Основанием для этого может стать нежелание Маска соблюдать требования Закона о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в конце августа 2023 г. Целью этого документа были названы борьба с дезинформацией и защита детей. Новый закон усилил контроль над 19 платформами, в том числе над X (Twitter), TikTok, YouTube и др. В случае нарушения законодательства сервису, число активных пользователей которого превышает 45 млн человек, может грозить штраф в размере 6% от мирового оборота.