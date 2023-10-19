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СМИ узнали о возможной блокировке соцсети X в Европе

Ведомости

Владелец социальной сети X (ранее – Twitter) Илон Маск задумался о том, чтобы заблокировать соцсеть на территории Евросоюза. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на источники.

«В последние недели Илон Маск предположил, что Twitter может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, принятого Европейской комиссией», – сказано в сообщении. 

Основанием для этого может стать нежелание Маска соблюдать требования Закона о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в конце августа 2023 г. Целью этого документа были названы борьба с дезинформацией и защита детей. Новый закон усилил контроль над 19 платформами, в том числе над X (Twitter), TikTok, YouTube и др. В случае нарушения законодательства сервису, число активных пользователей которого превышает 45 млн человек, может грозить штраф в размере 6% от мирового оборота.

Позже Маск опроверг информацию Business Insider. «Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», – написал он в своем аккаунте в X.

10 октября еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон направил Маску письмо, в котором обвинил социальную сеть в распространении «незаконного контента и дезинформации». В этом же письме он потребовал от Маска отреагировать на замечания в течение 24 часов и обратиться к правоохранительным органам.

После этого Маск сообщил, что ЕС не предоставил никаких доказательств, подтверждающих распространение дезинформации на тему палестино-израильского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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