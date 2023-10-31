Роскомнадзор не получал от НСПК уведомлений о возможной утечке данных

НСПК была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. Кроме того, в 2019 г. оператор совместно с ЦБ запустили СБП.