Роскомнадзор не получал от НСПК уведомлений о возможной утечке данных
Роскомнадзор не получал от Национальной платежной системы (НСПК, оператор платежной системы «Мир») уведомления об утечке данных. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
«По состоянию на 13:00 31 октября 2023 г. Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора», – сказал он.
Ранее «Ведомости» сообщили о взломе сайта НСПК и платежной системы «Мир». На главной странице сайта появилась информация о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов.
Представитель оператора заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Он подчеркнул, что обработка всех платежей и операций через Систему быстрых платежей (СБП) осуществляется в штатном режиме.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», также заявили, что атака коснулась только сайта, который не связан с обработкой транзакций. Возможную утечку данных они назвали маловероятной.
НСПК была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. Кроме того, в 2019 г. оператор совместно с ЦБ запустили СБП.