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Роскомнадзор не получал от НСПК уведомлений о возможной утечке данных

Ведомости

Роскомнадзор не получал от Национальной платежной системы (НСПК, оператор платежной системы «Мир») уведомления об утечке данных. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

«По состоянию на 13:00 31 октября 2023 г. Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора», – сказал он.

Ранее «Ведомости» сообщили о взломе сайта НСПК и платежной системы «Мир». На главной странице сайта появилась информация о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов.

Хакеры взломали сайты НСПК и платежной системы «Мир»

Эксперты считают, что злоумышленники не получили доступа к данным карт пользователей

Представитель оператора заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Он подчеркнул, что обработка всех платежей и операций через Систему быстрых платежей (СБП) осуществляется в штатном режиме.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», также заявили, что атака коснулась только сайта, который не связан с обработкой транзакций. Возможную утечку данных они назвали маловероятной.

НСПК была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. Кроме того, в 2019 г. оператор совместно с ЦБ запустили СБП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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