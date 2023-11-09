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«Роскосмос» обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

Ведомости

Россия и Казахстан тесно сотрудничают в космической отрасли, сейчас обсуждается запуск на орбиту казахстанского космонавта, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в комментарии «Известиям».

«Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, поэтому у нас очень тесное сотрудничество», – сказал он.

Кроме того «Роскосмос» получил, по словам Борисова, от казахстанской стороны запрос на разработку спутника связи. С «Байконура» же, который Россия арендует у Казахстана, начиналась вся мировая космонавтика, добавил он. Сегодня все пилотируемые полеты РФ осуществляет именно с этого космодрома, напомнил глава госкорпорации, возможность проведения таких запусков с «Восточного» пока не реализована.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что России стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Глава государства отметил, что сейчас активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки, а организации готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. Россия, по его словам, должна это стремление поддержать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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