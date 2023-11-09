«Роскосмос» обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта
Россия и Казахстан тесно сотрудничают в космической отрасли, сейчас обсуждается запуск на орбиту казахстанского космонавта, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в комментарии «Известиям».
«Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, поэтому у нас очень тесное сотрудничество», – сказал он.
Кроме того «Роскосмос» получил, по словам Борисова, от казахстанской стороны запрос на разработку спутника связи. С «Байконура» же, который Россия арендует у Казахстана, начиналась вся мировая космонавтика, добавил он. Сегодня все пилотируемые полеты РФ осуществляет именно с этого космодрома, напомнил глава госкорпорации, возможность проведения таких запусков с «Восточного» пока не реализована.
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что России стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Глава государства отметил, что сейчас активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки, а организации готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. Россия, по его словам, должна это стремление поддержать.