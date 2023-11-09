«Роскосмос» обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

Кроме того «Роскосмос» получил, по словам Борисова, от казахстанской стороны запрос на разработку спутника связи. С «Байконура» же, который Россия арендует у Казахстана, начиналась вся мировая космонавтика, добавил он. Сегодня все пилотируемые полеты РФ осуществляет именно с этого космодрома, напомнил глава госкорпорации, возможность проведения таких запусков с «Восточного» пока не реализована.