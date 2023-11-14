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Аэропорт «Шереметьево» установил систему защиты от беспилотников

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Аэропорт «Шереметьево» установил радиолокационно-оптический комплекс для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз аэропорта.

Комплекс «ЕНОТ-СД» автоматически обнаруживает низколетящие цели, верифицирует их по видеоизображению, а затем создает помехи для противодействия. Также для лучшей идентификации будет использовано ПО «Лаборатории Касперского».

«ЕНОТ-СД» может отличить птиц, самолеты, людей, автомобили от БПЛА (в том числе в режиме радиомолчания). Система исключает применение средств подавления на воздушные суда. Комплекс также может контролировать наземные цели, обнаруживать нарушения периметра аэропорта людьми, дикими животными.

31 августа в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник летел по направлению к столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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