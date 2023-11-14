Аэропорт «Шереметьево» установил систему защиты от беспилотников

31 августа в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник летел по направлению к столице.