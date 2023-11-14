Аэропорт «Шереметьево» установил систему защиты от беспилотников
Аэропорт «Шереметьево» установил радиолокационно-оптический комплекс для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз аэропорта.
Комплекс «ЕНОТ-СД» автоматически обнаруживает низколетящие цели, верифицирует их по видеоизображению, а затем создает помехи для противодействия. Также для лучшей идентификации будет использовано ПО «Лаборатории Касперского».
«ЕНОТ-СД» может отличить птиц, самолеты, людей, автомобили от БПЛА (в том числе в режиме радиомолчания). Система исключает применение средств подавления на воздушные суда. Комплекс также может контролировать наземные цели, обнаруживать нарушения периметра аэропорта людьми, дикими животными.