Haier ищет в России разработчиков собственной ОС для ТВ и умной техники

В июле прошлого года «Ведомости» со ссылкой на статистику ГК «F+ tech | Марвел» писали, что число проданных в России телевизоров за шесть месяцев 2023 г. превысило уровень продаж до начала спецоперации и массового исхода иностранных брендов с российского рынка. Произошло существенное перераспределение долей брендов. Ведущие китайские производители заместили корейские бренды прежде всего за счет большого ассортимента, в том числе в верхнем ценовом сегменте, и более привлекательной стоимости даже при сопоставимых технических характеристиках, сообщал руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. Еще одним трендом на рынке телевизоров стало увеличение интереса к устройствам из России и СНГ.