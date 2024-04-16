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Haier ищет в России разработчиков собственной ОС для ТВ и умной техники

Ведомости

Китайская компания Haier начала поиск российских разработчиков собственной операционной системы (ОС) для ТВ и другой умной бытовой техники. Соответствующие вакансии опубликованы на hh.ru, обратил внимание «Коммерсантъ».

Haier приглашает соискателей на позиции технического руководителя и менеджера проекта Evo TV. Речь об ОС на базе открытого исходного кода Android (AOSP, android open source project) для телевизоров. Сейчас под брендом Evo TV на телевизорах Haier работает агрегатор контента из российских онлайн-кинотеатров. Сами устройства функционируют на платформе Google TV. ОС Evo TV будет также предназначена для холодильников с экраном и консолей управления умным домом, пока такая техника бренда не продается в нашей стране.

По данным источников «Коммерсанта», поиск специалистов связан с опасениями Haier по поводу возможной блокировки компанией Google своей платформы Android TV в России.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, разработка собственной ОС выглядит логичной, учитывая то, сколько Haier инвестирует в локализацию производства в России.

«В части управления санкционными рисками создание собственной платформы – это дополнительная мера, которая обеспечит стабильность работы устройств умного дома», – говорит эксперт.

По мнению представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, Haier вряд ли интересует разработка ОС только для российского рынка, скорее всего, речь идет о проектах большего масштаба.

В июле прошлого года «Ведомости» со ссылкой на статистику ГК «F+ tech | Марвел» писали, что число проданных в России телевизоров за шесть месяцев 2023 г. превысило уровень продаж до начала спецоперации и массового исхода иностранных брендов с российского рынка. Произошло существенное перераспределение долей брендов. Ведущие китайские производители заместили корейские бренды прежде всего за счет большого ассортимента, в том числе в верхнем ценовом сегменте, и более привлекательной стоимости даже при сопоставимых технических характеристиках, сообщал руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. Еще одним трендом на рынке телевизоров стало увеличение интереса к устройствам из России и СНГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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