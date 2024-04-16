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VK встраивает умный дом в умную колонку

Пока в этом сегменте гаджетов большую часть рынка удерживает «Яндекс»
Мария Арялина
Анна Устинова
marusia.vk.com

VK планирует выпустить версию своей умной колонки «VK Капсула» в верхней ценовой категории. По словам собеседника «Ведомостей» в компании-ритейлере умных устройств, VK собирается выпустить новую колонку «VK Капсула Про» в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 руб. Запуск намечен на июнь 2024 г., говорит он. В колонку, по его словам, будут встроены датчики умного дома.

Представитель компании не подтвердил и не опроверг информацию о выпуске новых устройств. Но источник, близкий к VK, подтвердил планы по выпуску гаджета. В устройстве, по его словам, появятся функции по управлению умным домом: встроенные датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который реагирует на появление человека. Раньше нужно было покупать датчики для умного дома отдельно и подключать к устройству, сейчас базовые датчики будут интегрированы в само устройство, говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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