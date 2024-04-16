VK встраивает умный дом в умную колонку

Представитель компании не подтвердил и не опроверг информацию о выпуске новых устройств. Но источник, близкий к VK, подтвердил планы по выпуску гаджета. В устройстве, по его словам, появятся функции по управлению умным домом: встроенные датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который реагирует на появление человека. Раньше нужно было покупать датчики для умного дома отдельно и подключать к устройству, сейчас базовые датчики будут интегрированы в само устройство, говорит он.