Boeing планирует выйти на рынок Азии с «летающими автомобилями» к 2030 году
Авиакомпания Boeing планирует выйти на рынок «летающих автомобилей» в Азии к 2030 г., пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на технического директора компании Тодда Цитрона.
По его данным, Boeing разрабатывает электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) в дочерней компании Wisk Aero. Таким образом авиакомпания планирует удовлетворить спрос на быстрые поездки, которые этот вид автомобилей мог бы обеспечить в городах с интенсивным движением транспорта. В настоящее время Boeing решает, в какую страну Азии прийти первой.
План авиакомпании состоит в получении сертификации в США, а затем начале работы в Азии. Детали бизнеса Boeing будут доработаны в дальнейшем, отмечает издание.
4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно. При этом, по данным источников, месячный объем производства Boeing даже меньше – к концу марта он сократился до однозначных чисел.
С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, в результате семь пассажиров и одна стюардесса получили незначительные травмы. После этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX. 5 апреля BBC сообщило, что Boeing выплатила авиакомпании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации после экстренной посадки самолета модели 737 MAX в январе.
16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. 24 марта FAA провело расследование по факту происшествия. Регулятор заявил, что рассматривает возможность введения временных ограничений в отношении United Airlines.
В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. Вместе с тем председатель независимого совета директоров компании Ларри Келлнер объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании, а новым председателем назначен Стив Молленкопф. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.