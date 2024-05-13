США и Китай в Женеве обсудят риски развития ИИ

2 мая госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта.