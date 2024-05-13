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США и Китай в Женеве обсудят риски развития ИИ

Ведомости

14 мая в Женеве представители США и Китая обсудят риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Представители Белого дома подчеркнули, что политика Вашингтона не будет предметом переговоров. От встречи также не ждут конкретных решений – она направлена на поддержку отрытых каналов связи.

Уже несколько лет Вашингтон ограничивает КНР доступ к полупроводниковым технологиям. Ранее Reuters писал, что министерство торговли США рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. США может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей».

2 мая госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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