США и Китай в Женеве обсудят риски развития ИИ
14 мая в Женеве представители США и Китая обсудят риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Представители Белого дома подчеркнули, что политика Вашингтона не будет предметом переговоров. От встречи также не ждут конкретных решений – она направлена на поддержку отрытых каналов связи.
Уже несколько лет Вашингтон ограничивает КНР доступ к полупроводниковым технологиям. Ранее Reuters писал, что министерство торговли США рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. США может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей».
2 мая госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта.