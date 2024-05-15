Airbus представила гибрид самолета и вертолета
Airbus Helicopters представила экспериментальный полусамолет-полувертолет Racer. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Racer пока представлен единственной демонстрационной моделью, сочетающей традиционные лопасти несущего винта с двумя обращенными вперед пропеллерами, что позволяет сочетать стабильность и скорость, сокращая время реагирования, например, при поисково-спасательных работах.
«Есть миссии, в которых жизненно важно как можно быстрее попасть в зону бедствия. Мы часто говорим о «золотом часе», – сказал генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен в интервью агентству, имея в виду тот период, который считается наиболее критическим, когда людям требуется срочная медицинская помощь.
В апреле стало известно, что Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве вопреки санкциям. Запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в стране.
В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.