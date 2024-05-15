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Airbus представила гибрид самолета и вертолета

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Airbus Helicopters представила экспериментальный полусамолет-полувертолет Racer. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Racer пока представлен единственной демонстрационной моделью, сочетающей традиционные лопасти несущего винта с двумя обращенными вперед пропеллерами, что позволяет сочетать стабильность и скорость, сокращая время реагирования, например, при поисково-спасательных работах.

«Есть миссии, в которых жизненно важно как можно быстрее попасть в зону бедствия. Мы часто говорим о «золотом часе», – сказал генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен в интервью агентству, имея в виду тот период, который считается наиболее критическим, когда людям требуется срочная медицинская помощь.

В апреле стало известно, что Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве вопреки санкциям. Запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в стране.

В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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