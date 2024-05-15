Airbus представила гибрид самолета и вертолета

В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.