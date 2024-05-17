OpenAI и Reddit заключили сделку об интеграции контента в ChatGPT
OpenAI и Reddit заключили соглашение, согласно которому контент онлайн-платформы будет использоваться в чат-боте ChatGPT и других продуктах искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI. Об этом говорится на сайте разработчика ChatGPT.
Отмечается, что партнерство принесет пользу обеим компаниям. OpenAI будет использовать контент Reddit для обучения чат-бота и для работы над другими своими продуктами. Это позволит инструментам OpenAI лучше обрабатывать и демонстрировать юзерам контент с платформы Reddit, особенно по недавним темам.
Пользователи Reddit же смогут воспользоваться новыми функциями на платформе на базе ИИ, уточняется в сообщении. Кроме того, OpenAI станет рекламным партнером Reddit. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Как отмечает Bloomberg, контент Reddit уже давно стал популярным источником данных для обучения моделей ИИ. 9 мая платформа опубликовала новую политику в отношении персональных данных. Гендиректор Reddit Стив Хаффман уточнил, что лицензиаты не получат доступ к каким-либо личным данным, включая личные сообщения, адреса электронной почты и номера телефонов.
На фоне объявления о сделке акции Reddit росли на Нью-Йоркской фондовой бирже на премаркете на 17,75% до $66,39. По состоянию на 14:58 мск рост замедлился до 10,16% ($62,11).