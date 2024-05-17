OpenAI и Reddit заключили сделку об интеграции контента в ChatGPT

Отмечается, что партнерство принесет пользу обеим компаниям. OpenAI будет использовать контент Reddit для обучения чат-бота и для работы над другими своими продуктами. Это позволит инструментам OpenAI лучше обрабатывать и демонстрировать юзерам контент с платформы Reddit, особенно по недавним темам.