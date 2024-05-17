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OpenAI и Reddit заключили сделку об интеграции контента в ChatGPT

Ведомости

OpenAI и Reddit заключили соглашение, согласно которому контент онлайн-платформы будет использоваться в чат-боте ChatGPT и других продуктах искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI. Об этом говорится на сайте разработчика ChatGPT.

Отмечается, что партнерство принесет пользу обеим компаниям. OpenAI будет использовать контент Reddit для обучения чат-бота и для работы над другими своими продуктами. Это позволит инструментам OpenAI лучше обрабатывать и демонстрировать юзерам контент с платформы Reddit, особенно по недавним темам.

Пользователи Reddit же смогут воспользоваться новыми функциями на платформе на базе ИИ, уточняется в сообщении. Кроме того, OpenAI станет рекламным партнером Reddit. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Как отмечает Bloomberg, контент Reddit уже давно стал популярным источником данных для обучения моделей ИИ. 9 мая платформа опубликовала новую политику в отношении персональных данных. Гендиректор Reddit Стив Хаффман уточнил, что лицензиаты не получат доступ к каким-либо личным данным, включая личные сообщения, адреса электронной почты и номера телефонов.

На фоне объявления о сделке акции Reddit росли на Нью-Йоркской фондовой бирже на премаркете на 17,75% до $66,39. По состоянию на 14:58 мск рост замедлился до 10,16% ($62,11).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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