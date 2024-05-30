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Суды в России перестали принимать письма с доменов Сербии и Украины

Ведомости

Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua, сообщили в Сергиево-Посадском городском суде.

Почтовый сервер блокирует сообщения с доменами .com, .net, .rs, .ua. Примечательно, что домен .rs является национальным доменом верхнего уровня для Сербии, .ua является национальной доменной зоной Украины.

Согласно сообщению, правило касается всех судов РФ, мировых судей, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ, Совета судей РФ и советов судей субъектов РФ, Высшей экзаменационной комиссии РФ и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации.

Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах ЕС, отметили в представительстве суда.

О правилах уведомили и в Рудничном суде Прокопьевска (Кемеровской области), обратило внимание агентство «РИА Новости».

Российские органы исполнительной власти начали уведомлять о блокировки доменов ЕС и США после начала спецоперации на Украине 2022 г. Еще в апреле 2022 г. об этом объявила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Согласно правилу, россияне могут регистрироваться на таких сайтах только по номеру телефона российского оператора связи, через «Госуслуги» и Единую биометрическую систему (ЕБС).

Как пояснял «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «В контакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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