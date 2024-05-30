Суды в России перестали принимать письма с доменов Сербии и Украины
Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua, сообщили в Сергиево-Посадском городском суде.
Почтовый сервер блокирует сообщения с доменами .com, .net, .rs, .ua. Примечательно, что домен .rs является национальным доменом верхнего уровня для Сербии, .ua является национальной доменной зоной Украины.
Согласно сообщению, правило касается всех судов РФ, мировых судей, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ, Совета судей РФ и советов судей субъектов РФ, Высшей экзаменационной комиссии РФ и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации.
Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах ЕС, отметили в представительстве суда.
О правилах уведомили и в Рудничном суде Прокопьевска (Кемеровской области), обратило внимание агентство «РИА Новости».
Российские органы исполнительной власти начали уведомлять о блокировки доменов ЕС и США после начала спецоперации на Украине 2022 г. Еще в апреле 2022 г. об этом объявила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Согласно правилу, россияне могут регистрироваться на таких сайтах только по номеру телефона российского оператора связи, через «Госуслуги» и Единую биометрическую систему (ЕБС).
Как пояснял «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «В контакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru.