Мурашко на ПМЭФе: 30 медицинских изделий с применением ИИ зарегистрированы в РФ
«Почти 30 медицинских изделий [с применением ИИ] сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции», – сказал Мурашко во время выступления на сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС».
Он добавил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом.
О преимуществах применения ИИ в медицине также рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев, пишет ТАСС. Среди них – точность диагностики, обработка большого объема данных, возможность разработки персонализированного плана лечения. При этом Бердыклычев отметил, что контроль за разработкой и использованием ИИ в медицине все же должен оставаться за человеком.
ПМЭФ открылся 5 июня. Его темой является «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня представитель Кремля Дмитрий Песков. В этом году программа ПМЭФа состоит из четырех тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства». Всего запланировано свыше 150 сессий.