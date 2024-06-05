Мурашко на ПМЭФе: 30 медицинских изделий с применением ИИ зарегистрированы в РФ

О преимуществах применения ИИ в медицине также рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев, пишет ТАСС. Среди них – точность диагностики, обработка большого объема данных, возможность разработки персонализированного плана лечения. При этом Бердыклычев отметил, что контроль за разработкой и использованием ИИ в медицине все же должен оставаться за человеком.