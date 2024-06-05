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Мурашко на ПМЭФе: 30 медицинских изделий с применением ИИ зарегистрированы в РФ

Ведомости

В России зарегистрированы почти почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта (ИИ), 18 из них в 2023 г. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«Почти 30 медицинских изделий [с применением ИИ] сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции», – сказал Мурашко во время выступления на сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС».

Он добавил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом.

О преимуществах применения ИИ в медицине также рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев, пишет ТАСС. Среди них – точность диагностики, обработка большого объема данных, возможность разработки персонализированного плана лечения. При этом Бердыклычев отметил, что контроль за разработкой и использованием ИИ в медицине все же должен оставаться за человеком.

ПМЭФ открылся 5 июня. Его темой является «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня представитель Кремля Дмитрий Песков. В этом году программа ПМЭФа состоит из четырех тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства». Всего запланировано свыше 150 сессий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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