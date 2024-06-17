Американский регулятор подал в суд на Adobe из-за механизма отписки

В регуляторе отметили, что Adobe подталкивала пользователей к годовой подписке на свое творческое программное обеспечение, такое как Photoshop, не раскрывая «должным образом», что отмена подписки в первый год может стоить сотни долларов. Компания также разработала сложный процесс отмены подписки, требующий навигации по множеству онлайн-страниц или переключения между представителями службы поддержки.