Американский регулятор подал в суд на Adobe из-за механизма отписки
«Adobe заманила клиентов в ловушку годовой подписки с помощью скрытых платежей за досрочное расторжение и многочисленных препятствий для отмены», – заявил агентству директор Бюро по защите прав потребителей FTC Сэмюэл Левин.
В регуляторе отметили, что Adobe подталкивала пользователей к годовой подписке на свое творческое программное обеспечение, такое как Photoshop, не раскрывая «должным образом», что отмена подписки в первый год может стоить сотни долларов. Компания также разработала сложный процесс отмены подписки, требующий навигации по множеству онлайн-страниц или переключения между представителями службы поддержки.
Агентство сообщает, что минюст подал жалобу в федеральный суд Калифорнии от имени FTC, которая следит за соблюдением законов о защите прав потребителей в США.
По данным Bloomberg, в 2023 г. FTC подала в суд на американскую Amazon в рамках того же закона. Обвинения регулятора были связаны с тем, что IT-гигант якобы обманывал потребителей, вынуждая их подписываться на услугу Prime и намеренно затрудняя отказ от нее.