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Американский регулятор подал в суд на Adobe из-за механизма отписки

Ведомости

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Adobe, утверждая, что она нарушила законы о защите прав потребителей, сделав отмену платной подписки слишком сложной. Об этом сообщает Bloomberg.

«Adobe заманила клиентов в ловушку годовой подписки с помощью скрытых платежей за досрочное расторжение и многочисленных препятствий для отмены», – заявил агентству директор Бюро по защите прав потребителей FTC Сэмюэл Левин.

В регуляторе отметили, что Adobe подталкивала пользователей к годовой подписке на свое творческое программное обеспечение, такое как Photoshop, не раскрывая «должным образом», что отмена подписки в первый год может стоить сотни долларов. Компания также разработала сложный процесс отмены подписки, требующий навигации по множеству онлайн-страниц или переключения между представителями службы поддержки.

Агентство сообщает, что минюст подал жалобу в федеральный суд Калифорнии от имени FTC, которая следит за соблюдением законов о защите прав потребителей в США.

По данным Bloomberg, в 2023 г. FTC подала в суд на американскую Amazon в рамках того же закона. Обвинения регулятора были связаны с тем, что IT-гигант якобы обманывал потребителей, вынуждая их подписываться на услугу Prime и намеренно затрудняя отказ от нее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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