От Opera и Google потребовали ограничить доступ к данным об обходе блокировок
Роскомнадзор (РКН) направил требование об ограничении доступа к плагину с информацией о способах обхода блокировок в браузерах Opera и Google. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Надзорное ведомство обнаружило плагин в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome. Ссылки на него были внесены в Единый реестр запрещенной информации. РКН также направило требование об ограничении доступа разработчику расширения.
24 июня сообщалось, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственная Роскомнадзору структура) предупредил операторов о блокировке звонков с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод». По словам генерального директора «ТелеСтор» Никиты Капитанского, к системе подключились большинство операторов мобильной связи, но около половины из 2000 операторов этого не сделали.
22 июня стало известно, что полномочия Минцифры по блокировке копий (зеркал) запрещенных сайтов переданы РКН. Закон также распространяет на всех операторов поисковых систем запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов.