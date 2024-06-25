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От Opera и Google потребовали ограничить доступ к данным об обходе блокировок

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) направил требование об ограничении доступа к плагину с информацией о способах обхода блокировок в браузерах Opera и Google. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надзорное ведомство обнаружило плагин в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome. Ссылки на него были внесены в Единый реестр запрещенной информации. РКН также направило требование об ограничении доступа разработчику расширения.

24 июня сообщалось, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственная Роскомнадзору структура) предупредил операторов о блокировке звонков с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод». По словам генерального директора «ТелеСтор» Никиты Капитанского, к системе подключились большинство операторов мобильной связи, но около половины из 2000 операторов этого не сделали.

22 июня стало известно, что полномочия Минцифры по блокировке копий (зеркал) запрещенных сайтов переданы РКН. Закон также распространяет на всех операторов поисковых систем запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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