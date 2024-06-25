От Opera и Google потребовали ограничить доступ к данным об обходе блокировок

24 июня сообщалось, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственная Роскомнадзору структура) предупредил операторов о блокировке звонков с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод». По словам генерального директора «ТелеСтор» Никиты Капитанского, к системе подключились большинство операторов мобильной связи, но около половины из 2000 операторов этого не сделали.